Damoh News : जबलपुर डीआरएम ने किया दमोह रेलवे स्टेशन का निरीक्षण, दिए जरूरी निर्देश

डीआरएम ने जबलपुर से कटनी के बीच स्टेशनों का किया दौरा
दमोह. पश्चिम मध्य रेल जबलपुर डीआरएम कमल कुमार तलरेजा ने टीम के साथ गुरुवार को जबलपुर-बीना रेलखंड के सभी रेलवे स्टेशनों का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने निर्माण कार्यों को देखा और जरूरी निर्देश दिए। इस दौरान छोटे स्टेशन का भी रियर विंडो इंस्पेक्शन किया गया। डीआरएम ने निरीक्षण के पूर्व दमोह सहित अन्य रेलवे स्टेशनों पर पूर्व से ही कुछ ऐसी व्यवस्थाएं कर ली गई थीं, जो कि इसके पहले तक स्टेशन पर देखने नहीं मिली थी। डीआरएम ने बीना, मालखेड़ी, खुरई, सागर, मकरोनिया, दमोह, मुड़वारा रेलवे स्टेशनों का निरीक्षण किया।
जानकारी के अनुसार डीआरएम बीना की ओर से दोपहर 1.38 पर दमोह रेलवे स्टेशन विशेष ट्रेन से पहुंचे। जहां उन्होंने टीम के साथ प्लेटफार्म 2 और 3 का जायजा लिया और अमृत स्टेशन के निर्माण कार्य देखे। इसके बाद वह प्लेटफार्म 1 पर पहुंचे, जहां निर्माण कार्यों को देखने के बाद एइएन और स्थानीय टीम जरूरी दिशा निर्देश दिए। यहां से डीआरएस गेट नंबर 1 से बाहर निकले जहां उन्होंने बाहर होने वाले कार्यों की जानकारी ली। स्टेशन के बाहर बने धार्मिक स्थल और रेलवे के निर्माण को हटाने के निर्देश दिए। साथ ही यहां होने वाले निर्माण कार्यों, पार्किंग आदि के बारे में जानकारी ली गई। इसके बाद वह वापस अंदर आए। जहां उन्होंने वेटिंग एरिया में दो नए वॉशरूम, वेटिंग एरिया खुले देखे, जो कि तत्काल ही खोले गए थे और डीआरएम के जाने के बाद इन्हें फिर से बंद कर दिया।
डीआरएम सीधे रेम्प से ऊपर चढ़े और वहां से उन्होंने रेलवे स्टेशन पर गेट नंबर 2 पर बन रहे 12 मीटर चौड़े फुट ओवर ब्रिज को देखा और जानकारी ली। यहां खाली पड़ी जमीन और पुराने निर्माण की जानकारी ली। साथ ही यहां बड़ा वेटिंग एरिया बनाने सहित सर्कुलेटिंग विकास करने की बात कही। इतना ही इसे पूरे एरिया को विकसित करने विशेष फोकस करने कहा। यहां एफओबी के साथ इलेक्ट्रिक सीढिय़ा सहित अन्य विकास के कार्य होना है। उन्होंने दमोह में गुड्स को एडिशनल रखने की बात कही। साथ ही इसे और पीछे ले जाने के निर्देश अधिकारियों को दिए।
इसके बाद वह सीधे नीचे उतरे और ट्रेन में सवार हुए। करीब 25 मिनट के इंस्पेक्शन के बाद डीआरएम 2.30 पर दमोह से कटनी की ओर रवाना हुए। इस दौरान सीनियर डीजीएम कॉआर्डिनेशन राहुल, सीनियर डीडबलई जनरल राममदन मिश्रा, सीनियर डीओएम प्रिंस विक्रम, सीनियर डीएसटीई सर्वेश कुमार, सीनियर डीसीएम मधुर, एईन अनिल चौधरी, स्टेशन मास्टर मुकेश जैन, विकास हजारी के अलावा निर्माण, विद्युत, इंजीनियरिंग विभाग की टीम भी मौजूदगी रही।
