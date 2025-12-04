Damoh News : जबलपुर डीआरएम ने किया दमोह रेलवे स्टेशन का निरीक्षण, दिए जरूरी निर्देश



जानकारी के अनुसार डीआरएम बीना की ओर से दोपहर 1.38 पर दमोह रेलवे स्टेशन विशेष ट्रेन से पहुंचे। जहां उन्होंने टीम के साथ प्लेटफार्म 2 और 3 का जायजा लिया और अमृत स्टेशन के निर्माण कार्य देखे। इसके बाद वह प्लेटफार्म 1 पर पहुंचे, जहां निर्माण कार्यों को देखने के बाद एइएन और स्थानीय टीम जरूरी दिशा निर्देश दिए। यहां से डीआरएस गेट नंबर 1 से बाहर निकले जहां उन्होंने बाहर होने वाले कार्यों की जानकारी ली। स्टेशन के बाहर बने धार्मिक स्थल और रेलवे के निर्माण को हटाने के निर्देश दिए। साथ ही यहां होने वाले निर्माण कार्यों, पार्किंग आदि के बारे में जानकारी ली गई। इसके बाद वह वापस अंदर आए। जहां उन्होंने वेटिंग एरिया में दो नए वॉशरूम, वेटिंग एरिया खुले देखे, जो कि तत्काल ही खोले गए थे और डीआरएम के जाने के बाद इन्हें फिर से बंद कर दिया।