ASI Exam Answer Key में गड़बड़ी, सवाल का जवाब A लेकिन बताया E !

यहां सवाल के घेरे में एक ऐसा सामान्य प्रश्न आया, जिसे अधिकांश अभ्यर्थियों ने सही बताया, लेकिन आंसर-की में उसे गलत घोषित कर दिया गया। पत्रिका के पास मौजूद आंसर-की के अनुसार प्रश्न था अंग्रेजी शब्दकोश के अनुसार कौन सा शब्द पहले आएगा। दिए गए विकल्पों में से अधिकांश अभ्यर्थियों ने ए से शुरू होने वाले शब्द को सही उत्तर माना, लेकिन आंसर-की में इसे गलत बताते हुए दूसरा उत्तर ई जारी किया गया। अभ्यर्थियों का कहना है कि यह इतना सामान्य प्रश्न है कि छोटी कक्षा का छात्र भी इसका सही उत्तर बता सकता है। (mp news)