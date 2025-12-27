दमोह में धान खरीदी में धांधली : 2 क्विंटल धान में ढाई किलो अधिक कर रहे तौल

दमोह. जिले में चल रही धान खरीदी में इस दिनों जमकर धांधली चल रही हैं। यहां किसानों को कोई व्यवस्थाएं तो नहीं दी जा रही हैं, लेकिन उनसे हर काम की राशि ली जा रही है। सबसे बड़ी गड़बड़ी केंद्रों पर तौल में की जा रही हैं,अधिकांश किसानों का 400 से 700 ग्राम तक अधिक धान तौल में लिया जा रहा हैं। एक औसत के अनुसार 2 क्विंटल धान में ढाई किलो तक अधिक धान तौली जा रही हैं, जिससे 100 क्विंटल वाले किसान को 4 बोरी यानि सवा क्विंटल धान तक नुकसान हो रहा हैं। यह खरीदी जब हजारों क्विंटल में जाती हैं, तो 500 ग्राम का हिसाब भी अधिक हो जाता है। नमी के नाम पर इस तरह की धांधली लगभग सभी केंद्रों पर चल रही हैं।