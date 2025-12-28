दमोह जिला अस्पताल : तीन महिलाओं ने अपने खर्च पर बदली वार्ड की सूरत



तकनीक के साथ कदम मिलाते हुए एक पहल टीम टैबलेट और लैपटॉप के माध्यम से मरीजों को हेल्थ एजुकेशन दे रही है। साथ हीए पुराने मरीजों से वीडियो कॉल करवाकर नए मरीजों का डर दूर किया जाता है। नम्रता, नसीमा और बबीता का कहना है कि मरीज को दवा के साथ दुआ और सम्मान की भी जरूरत होती है। हमारा प्रयास है कि अस्पताल आने वाली हर महिला को यह महसूस हो कि वह अपने परिवार के बीच है। इस निस्वार्थ सेवा ने न केवल स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाया है, बल्कि आम जनता का जिला अस्पताल के प्रति विश्वास भी बढ़ाया है।