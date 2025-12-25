दमोह नगर पालिका में परिसीमन: अध्यक्ष ने 11 बिंदुओं पर लगाई आपत्ति



आपत्ति में बताया गया है कि नियम अनुसार वार्ड परिसीमन का प्रारूप कलेक्टर द्वारा नामित राजस्व अधिकारी द्वारा तैयार किया जाना अनिवार्य है और नगर पालिका केवल आवश्यक आंकड़े व अभिलेख उपलब्ध कराने तक सीमित है, लेकिन मुख्य पालिका अधिकारी द्वारा स्वयं परिसीमन का प्रकाशन किया गया है, जो अधिकार क्षेत्र से परे, नियम विरुद्ध एवं विधि शून्य है।

दूसरा वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर लगभग 14 वर्ष पश्चात परिसीमन वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर लगभग 14 वर्ष पश्चात उन्हीं आंकड़ों के आधार पर परिसीमन किया जाना नियमों की मंशा के प्रतिकूल, मनमाना तथा प्रशासनिक विवेक के विपरीत है।