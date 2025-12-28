दमोह की हजारी तलैया में मछलियां मरने से हड़कंप



मामले में बताया गया है कि सुबह ४ बजे मछलियों के फडफ़ड़ाने की आवाज लोगों को आई थी। जिस पर मछली का व्यापार करने वाले लोग तत्काल सक्रिय हुए और तालाब में सुबह देखा। इस दौरान देखने मिला के सैकड़ों मछलियां तालाब किनारे आकर मर गई हैं। यहां रहने वाले नीरज और दशरथ ने एक शिकायती ज्ञापन बनाया और थाने में मामले की शिकायत की। कोतवाली थाना प्रभारी मनीष कुमार शिकायत मिलते ही तत्काल मौके पर पहुंचे और स्थिति को देखी और स्थानीय लोगों से बातचीत भी की गई।