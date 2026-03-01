दमोह में कॉमर्शियल सिलेंडर ब्लॉक, होटल, रेस्टारेंट संचालकों की घरेलू पर नजर

दमोह. वैश्विक स्तर से आपूर्ति बाधित होने पर कॉमर्शियल सिलेंडर की सप्लाई पूरी तरह बाधित हो गई। इसका सबसे बड़ा झटका मौजूदा शादी सीजन के चलते शादी वाले घरों, गॉर्डन को पड़ा है। इसके अलावा होटल, रेस्टारेंट, कैटरिंग भी इससे प्रभावित हुई है। बीते चार दिनों से १९ किलो वाला यह सिलेंडर इन सेवाओं का संचालित करने वालों को नहीं मिल रहा है। कॉमर्शियल सिलेंडर ब्लॉक होते ही अब इनकी नजर घरेलू सिलेंडरों पर पड़ रही है, जिससे घरेलू सिलेंडर भी ब्लैक में जाने लगा है। इसका असर आम उपभोक्ताओं पर भी पड़ रहा है। बता दें कि कॉमर्शियल सिलेंडर का उपयोग कैटरिंग, मैरिज गार्डन, होटल, रेस्टोरेंट, छात्रावास और अस्पताल जैसे व्यावसायिक कार्यों में किया जाता है।