ईरान युद्ध का असर, दमोह में गैस सिलेंडर की शॉर्टेज, चक्कर काट रहे लोग



वैश्विक स्तर पर चल रहे युद्ध के बाद बढ़े रेट से गैस एजेंसी संचालक अलर्ट हो गए हैं। आम दिनों की तरह उन्हें पर्याप्त सिलेंडर कंपनी से मिल रहे हैं, इसके बाद भी शॉर्टेज बाजार में दिखाई जा रही हैं। वेंडर के माध्यम से होने वाली सिलेंडर डिलेवरी बंद कर दी गई है। आम लोगों को आसानी से मिलने वाला सिलेंडर अब बमुश्किल दिया जा रहा हैं। ऐसे में एक पैनिक एजेंसी संचालकों द्वारा भी क्रिएट किया जा रहा है, जिससे लोग सबसे ज्यादा आशांकित हो रहे हैं। इधर, गैस सिलेंडर का स्टॉक भी एजेंसी संचालकों द्वारा किए जाने के आसार हैं, जिससे कि और रेट बढ़ते ही इन्हें कालाबाजारी कर अधिक रेट पर बेचा जा सके।