बड़ी खबर: BJP पार्षदों ने कांग्रेस के पक्ष में किया वोट, एक इस्तीफे ने संगठन तक मचाया बवाल

इतने सब के बाद भी पार्टी ने ऐसे लोगों को वापस ले लिया है। कुछ तो संगठन में महत्वपूर्ण पद भी दे दिए हैं। जबकि उनके द्वारा पार्टी विरोधी गतिविधियों के संबंध में लगातार पार्टी के वरिष्ठ नेताओं, स्थानीय संगठन को पत्र व्यवहार करते हुए कार्रवाई की मांग की गई, लेकिन उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। ऐसे में अब वही लोग भाजपा में पुनः सक्रिय हो गए है।