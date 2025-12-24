24 दिसंबर 2025,

बुधवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

Year Ender 2025

Bangladesh Violence

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

दमोह

ठंड में गर्भवती महिलाएं इन उपायों से रख सकती हैं पोषण पर ध्यान

गर्भावस्था दौरान महिला के पोषण पर एडवायजरी जारी

2 min read
Google source verification

दमोह

image

Samved Jain

Dec 24, 2025

गर्भावस्था दौरान महिला के पोषण पर एडवायजरी जारी

गर्भावस्था दौरान महिला के पोषण पर एडवायजरी जारी

सुरक्षित मातृत्व के लिए गर्भावस्था दौरान पोषण पर एडवायजरी जारी की गई है। सीएमएचओ डॉ. राजेश अठ्या ने बताया कि संतुलित, विविध और नियमित भोजन ही स्वस्थ मां व स्वस्थ शिशु की कुंजी है। गर्भधारण महिला के जीवन एक सुखद अनुभूति है। यह सुखद अनुभूति तभी सुरक्षित और स्थायी रहती है, जब गर्भवती महिला शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ हो। मां का स्वास्थ्य ही शिशु स्वास्थ्य की नींव होता है। आपके ऑगन में खेलने वाला शिशु तभी स्वस्थ होगा, जब उसकी जन्मदात्री मां गर्भावस्था दौरान उचित पोषण लेगी।

गर्भावस्था में भोजन की मात्रा व तरीका


गर्भवती महिला का भोजन पौष्टिक और अधिक मात्रा में होना चाहिए। गर्भवती को सामान्य से एक समय के बराबर अतिरिक्त भोजन का सेवन करना चाहिए। भोजन थोड़ा.थोड़ा करके दिन में 4 से 5 बार लेना अधिक लाभकारी होता है। भोजन कम मसाले वाला रूचिकर व सुपाच्य होना चाहिए। रात का भोजन हल्का तथा सोने से पहले हल्का करें।

गर्भावस्था में आवश्यक पोषक तत्व व आहार

हरी सब्जियां व दालें, पालक, मेथी, सरसों, बथुआ, सभी प्रकार की दालें चना, अरहर, मूंग ये आयरन, प्रोटीन व विटामिन का अच्छा स्त्रोत हैं। दूध व दूध से बने पदार्थ.दूध, दही, छाछ, पनीर ये कैल्शियम की पूर्ति कर हडिडयो को मजबूत बनाते हैं। मौसमी फल पपीता, अमरूद, केला, ऑवला, संतरा आदि ये शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाते हैं। गुड़, मूगफली, तिल अंकुरित अनाज, लोहे के बर्तन में बना भोजन। इनमें आयरन की मात्रा अधिक होती है।

पानी व स्वच्छता पर भी देना होगा ध्यान


दिन में 8 से 10 गिलास साफ पानी पीएं। भोजन से पहले व बाद में हाथ साबुन से धोएं। बासी व खुले भोजन से परहेज करें। प्रतिदिन 8 घण्टे की नींद लें। दिन में कुछ समय आराम करें। परिवार का सहयोग व सकारात्मक माहौल जरूरी है।

दमोह में शीतलहर से कंपकंपाया शहर, रात होते ही सड़कों पर सन्नाटा


जिले में शीतलहर का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है। शनिवार की रात तापमान गिरकर अपने न्यूनतम स्तर 7.4 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया। रविवार को पारा लुढ़कने से रविवार को भी पूरे दिन सर्द हवाओं का असर बना रहा। सुबह से ही शहर कोहरे की हल्की चादर में लिपटा दिखाई दिया। तेज ठंडी हवाएं चलने से लोगों के सामान्य जीवन पर असर पड़ रहा है।
ठंड के चलते सुबह से काम से निकलने वाले और नौकरीपेशा लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। लोग अलाव, हीटर और गरम पेय पदार्थों का सहारा लेते नजर आए। रात ९ बजे के बाद शहर की सड़कें वीरान रहीं। जरूरत पडऩे पर ही लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं। मौसम विभाग के अनुसार अगले कुछ दिनों तक पारा और गिर सकता है। उत्तरी भारत से आ रहे शीत प्रवाह का असर मध्य प्रदेश के भीतरी हिस्सों तक पहुंच गया है, जिससे प्रदेश के कई जिलों में तापमान में गिरावट का दौर जारी रहने की संभावना है। अभी ठंड से राहत मिलने के आसार कम हैं। दिन और रात के तापमान में लगातार गिरावट दर्ज हो रही है। अगर हवा का रुख इसी तरह बना रहा तो तापमान और नीचे जा सकता है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

24 Dec 2025 10:39 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Damoh / ठंड में गर्भवती महिलाएं इन उपायों से रख सकती हैं पोषण पर ध्यान

बड़ी खबरें

View All

दमोह

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

दमोह में क्रिसमस पर्व की तैयारी शुरू: ईसाई समुदाय के लोगों में खासा उत्साह

तैयार हो रहे क्रिसमस ट्री, घरों में बना रहे आकर्षक गोशाला, हो रहे केरोल गान
दमोह

गिट्टी से भरा हाइवा पुलिया से गिरा, दो की मौके पर मौत 1 गंभीर, एक शख्स के दबे होने की आशंका

Road Accident
दमोह

परिसीमन नया, जनसंख्या का आधार पुराना, 2011 की जनसंख्या के हिसाब से कर दिया वार्डों का सीमांकन

damoh nagar palika delimitation 2011 census report mp news
दमोह

दमोह नगर पालिका क्षेत्र में वार्डों का हुआ परिसीमन : इस तरह होगी नए वार्डों की सीमाएं

Damoh Nagar New Map
दमोह

दमोह में एक्यूआई मॉनीटरिंग सिस्टम हरियाली के बीच कलेक्ट्रेट में लगा, शहर में धूल

ऐसे कैसे तय होगा दमोह शहर में कितना प्रदूषण, एक्यूआई अपडेट पर भी सवाल
दमोह
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.