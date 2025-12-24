ठंड में गर्भवती महिलाएं इन उपायों से रख सकती हैं पोषण पर ध्यान



जिले में शीतलहर का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है। शनिवार की रात तापमान गिरकर अपने न्यूनतम स्तर 7.4 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया। रविवार को पारा लुढ़कने से रविवार को भी पूरे दिन सर्द हवाओं का असर बना रहा। सुबह से ही शहर कोहरे की हल्की चादर में लिपटा दिखाई दिया। तेज ठंडी हवाएं चलने से लोगों के सामान्य जीवन पर असर पड़ रहा है।

ठंड के चलते सुबह से काम से निकलने वाले और नौकरीपेशा लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। लोग अलाव, हीटर और गरम पेय पदार्थों का सहारा लेते नजर आए। रात ९ बजे के बाद शहर की सड़कें वीरान रहीं। जरूरत पडऩे पर ही लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं। मौसम विभाग के अनुसार अगले कुछ दिनों तक पारा और गिर सकता है। उत्तरी भारत से आ रहे शीत प्रवाह का असर मध्य प्रदेश के भीतरी हिस्सों तक पहुंच गया है, जिससे प्रदेश के कई जिलों में तापमान में गिरावट का दौर जारी रहने की संभावना है। अभी ठंड से राहत मिलने के आसार कम हैं। दिन और रात के तापमान में लगातार गिरावट दर्ज हो रही है। अगर हवा का रुख इसी तरह बना रहा तो तापमान और नीचे जा सकता है।