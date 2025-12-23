गिट्टी से भरा हाइवा पुलिया से गिरा, दो की मौके पर मौत 1 गंभीर, एक शख्स के दबे होने की आशंका

Road Accident :मध्य प्रदेश के दमोह जिले के बटियागढ़ थाना क्षेत्र अंतर्गत दमोह-छतरपुर मार्ग पर गेवलारी की पुलिया के पास देर रात एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। गिट्टी से लोड एक हाइवा अनियंत्रित होकर पुलिया से नीचे जा गिरा। हादसे में दो युवकों की मौके पर मौत हो गई, जबकि 1 युवक गंभीर रूप से घायल हुआ है, जबकि एक अन्य के वाहन के नीचे दबे होने की आशंका जताई जा रही है।