गिट्टी से भरा हाइवा पुलिया से गिरा, दो की मौके पर मौत 1 गंभीर, एक शख्स के दबे होने की आशंका

गेवलारी पुलिया पर सड़क हादसा (Photo Source- Patrika)
Road Accident :मध्य प्रदेश के दमोह जिले के बटियागढ़ थाना क्षेत्र अंतर्गत दमोह-छतरपुर मार्ग पर गेवलारी की पुलिया के पास देर रात एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। गिट्टी से लोड एक हाइवा अनियंत्रित होकर पुलिया से नीचे जा गिरा। हादसे में दो युवकों की मौके पर मौत हो गई, जबकि 1 युवक गंभीर रूप से घायल हुआ है, जबकि एक अन्य के वाहन के नीचे दबे होने की आशंका जताई जा रही है।
इधर, हादसे की सूचना मिलते ही बटियागढ़ थाना प्रभारी रजनी शुक्ला, उपनिरीक्षक शेष कुमार दुबे समेत पुलिस बल मौके पर पहुंचा। पुलिस द्वारा हाइड्रा मशीन की मदद से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। खबर लिखे जाने तक राहत एवं बचाव कार्य जारी था।
प्राप्त जानकारी के अनुसार, हादसे में मृतकों में नितिन यादव उर्फ भल्ला, निवासी रनेह थाना हटा शामिल है, जबकि दूसरे मृतक की पहचान अभी नहीं हो सकी है। वहीं शहजाद, निवासी हटा, हादसे में गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे प्राथमिक उपचार के बाद सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बटियागढ़ से जिला अस्पताल दमोह रेफर किया गया है।
पुलिस के अनुसार एक अन्य युवक के वाहन के नीचे दबे होने की आशंका है, जिसकी तलाश और रेस्क्यू के प्रयास किए जा रहे हैं। हादसे के कारणों की जांच की जा रही है।
घटना के बाद मार्ग पर कुछ समय के लिए अफरा-तफरी का माहौल देखने को मिला। पुलिस ने मौके पर स्थिति को संभालते हुए यातायात व्यवस्था को नियंत्रित कर लिया है। फिलहाल, मामले की जांच की जा रही है।
