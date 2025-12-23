23 दिसंबर 2025,

दमोह

गिट्टी से भरा हाइवा पुलिया से गिरा, दो की मौके पर मौत 1 गंभीर, एक शख्स के दबे होने की आशंका

Road Accident : दमोह-छतरपुर मार्ग पर गेवलारी की पुलिया के पास देर रात एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। गिट्टी से लोड एक हाइवा अनियंत्रित होकर पुलिया से नीचे जा गिरा।

दमोह

image

Mohammad Faiz Mubarak

Dec 23, 2025

Road Accident

गेवलारी पुलिया पर सड़क हादसा (Photo Source- Patrika)

Road Accident :मध्य प्रदेश के दमोह जिले के बटियागढ़ थाना क्षेत्र अंतर्गत दमोह-छतरपुर मार्ग पर गेवलारी की पुलिया के पास देर रात एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। गिट्टी से लोड एक हाइवा अनियंत्रित होकर पुलिया से नीचे जा गिरा। हादसे में दो युवकों की मौके पर मौत हो गई, जबकि 1 युवक गंभीर रूप से घायल हुआ है, जबकि एक अन्य के वाहन के नीचे दबे होने की आशंका जताई जा रही है।

इधर, हादसे की सूचना मिलते ही बटियागढ़ थाना प्रभारी रजनी शुक्ला, उपनिरीक्षक शेष कुमार दुबे समेत पुलिस बल मौके पर पहुंचा। पुलिस द्वारा हाइड्रा मशीन की मदद से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। खबर लिखे जाने तक राहत एवं बचाव कार्य जारी था।

हादसे में दो की मौत

प्राप्त जानकारी के अनुसार, हादसे में मृतकों में नितिन यादव उर्फ भल्ला, निवासी रनेह थाना हटा शामिल है, जबकि दूसरे मृतक की पहचान अभी नहीं हो सकी है। वहीं शहजाद, निवासी हटा, हादसे में गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे प्राथमिक उपचार के बाद सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बटियागढ़ से जिला अस्पताल दमोह रेफर किया गया है।

एक शख्स के वाहन के नीचे दबे होने की आशंका

पुलिस के अनुसार एक अन्य युवक के वाहन के नीचे दबे होने की आशंका है, जिसकी तलाश और रेस्क्यू के प्रयास किए जा रहे हैं। हादसे के कारणों की जांच की जा रही है।

घटना स्थल पर मची अफरा-तफरी

घटना के बाद मार्ग पर कुछ समय के लिए अफरा-तफरी का माहौल देखने को मिला। पुलिस ने मौके पर स्थिति को संभालते हुए यातायात व्यवस्था को नियंत्रित कर लिया है। फिलहाल, मामले की जांच की जा रही है।

खबर शेयर करें:

Published on:

23 Dec 2025 07:00 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Damoh / गिट्टी से भरा हाइवा पुलिया से गिरा, दो की मौके पर मौत 1 गंभीर, एक शख्स के दबे होने की आशंका

दमोह

मध्य प्रदेश न्यूज़

