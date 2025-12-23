23 दिसंबर 2025,

मंगलवार

भोपाल

SIR : एमपी में वोटर लिस्ट से कट सकते हैं 41 लाख नाम, आज आ रही प्रारंभिक सूची

SIR : आज चुनाव आयोग की ओर से प्रारंभिक मतदाता सूची जारी की जाने वाली है। विशेष गहन पुनरीक्षण के बाद प्रदेशभर में वोटर लिस्ट से करीब 41 लाख नाम कटने की संभावना है।

भोपाल

image

Mohammad Faiz Mubarak

Dec 23, 2025

SIR

आज जारी होगी प्रारंभिक मतदाता सूची (Photo Source)

SIR :मध्य प्रदेश में हुई मतदाता सूची की विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर के बाद वोटर लिस्ट से करीब 41 लाख नाम कटने की संभावना है। एसआईआर के बाद आज चुनाव आयोग की ओर से इसकी प्रारंभिक मतदाता सूची जारी की जाएगी।

SIR प्रक्रिया के तहत प्रदेश में 5.76 करोड़ फॉर्म जमा किए गए हैं। इनमें 9 लाख फॉर्म में 2003 की जानकारी नहीं दी गई है। जबकि, 8.5 लाख मतदाताओं की मौत हो चुकी है। वहीं, 2.5 लाख के नाम दो स्थान पर दर्ज है। कईयों ने गणना पत्रक में अधूरी जानकारी भी मिली है। 23 दिसंबर यानी आज मतदाता सूची का प्रारंभिक प्रकाशन होने वाला है।

21 फरवरी को आएगी फाइनल वोटर लिस्ट

प्रकाशन के बाद रजिस्ट्रीकरण अधिकारी जिनके नाम नहीं जुड़े उन्हें नोटिस भेजे जाएंगा। नोटिस के अनुसार, दस्तावेज उपलब्ध कराने वाले मतदाताओं का नाम अंतिम वोटर लिस्ट में शामिल किया जाएगा। वोटर लिस्ट के प्रकाशन के साथ दावे आपत्ति की प्रक्रिया शुरू होगी। रजिस्ट्रीकरण अधिकारी 14 फरवरी तक सभी मामलों का निराकरण करेंगे। इसके बाद 21 फरवरी को फाइनल वोटर लिस्ट जारी की जाएगी।

Published on:

23 Dec 2025 06:41 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / SIR : एमपी में वोटर लिस्ट से कट सकते हैं 41 लाख नाम, आज आ रही प्रारंभिक सूची

