SIR : एमपी में वोटर लिस्ट से कट सकते हैं 41 लाख नाम, आज आ रही प्रारंभिक सूची

SIR प्रक्रिया के तहत प्रदेश में 5.76 करोड़ फॉर्म जमा किए गए हैं। इनमें 9 लाख फॉर्म में 2003 की जानकारी नहीं दी गई है। जबकि, 8.5 लाख मतदाताओं की मौत हो चुकी है। वहीं, 2.5 लाख के नाम दो स्थान पर दर्ज है। कईयों ने गणना पत्रक में अधूरी जानकारी भी मिली है। 23 दिसंबर यानी आज मतदाता सूची का प्रारंभिक प्रकाशन होने वाला है।