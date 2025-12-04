दमोह नगरपालिका में फिर होंगे चुनाव, इस वजह से बनी स्थिति, जल्द होगी अधिसूचना जारी



दमोह. दमोह नगरपालिका में एक बार फिर तय समय के पहले चुनाव की स्थिति बन गई है। यह इसीलिए हुआ है कि चुनाव में चयनित एक जनप्रतिनिधि ने इस्तीफा दे दिया है। जिसे जिला निर्वाचन अधिकारी ने स्वीकार कर लिया है और इस तरह वार्ड कर पद रिक्त हो गया है। अब जल्द ही चुनाव दमोह में उक्त वार्ड में चुनाव के लिए अधिसूचना जारी करेगा।

दरअसलए नगरपालिका दमोह के मागंज वार्ड २ से पार्षद विक्रांत गुप्ता द्वारा कलेक्टर को सौंपे गए पार्षद पद के इस्तीफा को कलेक्टर ने स्वीकार कर लिया है। साथ ही उक्त वार्ड को पार्षद पद के लिए रिक्त घोषित कर दिया गया है। कलेक्टर सुधीर कोचर ने बताया कि पार्षद का इस्तीफा प्राप्त होने के बाद अब इसे स्वीकार कर लिया है। उन्होंने उक्त वार्ड में पार्षद पद रिक्त घोषित करते हुए कहा कि चुनाव आयोग को इसकी प्रति भी भेजी गई हैए जहां से चुनाव की अधिसूचना जारी की जाएगी।