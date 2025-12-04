दमोह में तेजी से घरों में फैल रहा तिलचट्टा , गैस सिलेंडर बन रहा कारण

दमोह. शहर से लेकर गांव तक इन दिनों तिलचट्टों का प्रकोप अधिकांश घरों में देखने मिल रहा है। घरों में किचन के साथ-साथ पलंग, सोफा, बिस्तर, कपड़ों तक में इनकी बढ़ती संख्या फैल रही है। ऐसे में जिले की ५० फीसदी आबादी तक परेशान है। खास बात यह है कि कोई भी व्यक्ति यह नहीं समझ पाता है कि यह आ कहां रहे हैं, लेकिन अधिकांश का मानना है कि गैस सिलेंडरों के माध्यम से यह घर-घर फैल रहे हैं। जहां ये पहुंच जाते हैं, वहां यह कब हजारों की संख्या में हो जाते हैं, पता भी नहीं चलता है।

लोगों के अनुसार एक ही गैस सिलेंडर कई घरों, दुकानों में उपयोग होता है और उसके निचले हिस्से में तिलचिट्टे अंडे दे देते हैं। सिलेंडर किसी घर में पहुंचते ही ये अंडे फूट जाते हैं और कुछ ही दिनों में तिलचिट्टों की संख्या सैकड़ों में पहुंच जाती है। इसी कारण नागरिक गैस सिलेंडरों को साफ. सुथरी और हाइजीन व्यवस्था के तहत वितरित करने की मांग कर रहे हैं। तिलचिट्टों की बढ़ती संख्या से संक्रामक बीमारियों का खतरा भी बढ़ गया है। सबसे ज्यादा इसका प्रभाव छोटे बच्चों पर पड़ रहा है, क्योंकि तिलचिट्टे रसोई, पानी के बर्तन, डस्टबिन और खाने-पीने की चीजों के आसपास आसानी से पहुंच जाते हैं।