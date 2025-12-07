7 दिसंबर 2025,

दमोह

‘लाड़ली बहनों’ की राशि में होगी बढ़ोत्तरी, इस दिन खाते में आएंगे ‘1750’ रुपए

Ladli Behna Yojana: मध्यप्रदेश के पर्यटन मंत्री धर्मेंद्र सिंह लोधी ने लाड़ली बहना योजना को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने संकेत दिया है कि योजना की मासिक किस्त में सरकार बढ़ोतरी करेगी।

less than 1 minute read
Google source verification

दमोह

image

Himanshu Singh

Dec 07, 2025

laldi behna yojana

फोटो सोर्स- लाड़ली बहना आधिकारिक वेबसाइट

Ladli Behna Yojana: मध्यप्रदेश की 1.27 करोड़ लाड़ली बहनों के लिए बड़ी के लिए बड़ी खुशखबरी है। जल्द मोहन सरकार लाड़ली बहनों को मिलने वाली राशि में बढ़ोत्तरी होने जा रही है। पर्यटन मंत्री धर्मेंद सिंह लोधी ने दमोह जिले के मनगढ़ में तालाब निर्माण के भूमि पूजन के दौरान घोषणा करते हुए कहा कि लाड़ली बहनों की राशि बढ़ाकर 3 हजार रुपए की जाएगी।

जल्द लाड़ली बहनों को मिलेंगे 3 हजार

मंत्री धर्मेंद लोधी ने कहा कि 'रघुकुल रीत सदा चली, आई प्राण जाए पर वचन न जाई। आप लोग कहते हैं कि सरकार कहती थी की लाड़ली बहनों को 3 हजार दिए जाएंगे, लेकिन कब देंगे? तो मैं कहना चाहता हूं कि भाजपा सरकार झूठ नहीं बोलती है। हम जल्द ही राशि को बढ़ाकर तीन हजार रुपए करेंगे।

जानें कब मिलेंगे 1750 रुपए

आगे मंत्री ने कहा कि अभी सहायता राशि 1500 रुपए है, अगली दीपावली में 1750 रुपए करेंगे। उसके बाद 2027 वाली दिवाली में 2000 रुपए और साल 2028 की दिवाली पर सीधा 1000 रुपए की बढ़ोतरी की जाएगी। इस तरह से महिलाओं को कुल 3 हजार रुपए की राशि का जो वादा है पूरा किया जाएगा। हमारी सरकार अपने वादों पर पूरी तरह प्रतिबद्ध है।

गलतियां माफ करें जनता

धर्मेंद लोधी ने मजाकिया अंदाज में कहा कि काम करते हैं तो गलतियां भी हो जाती हैं, लेकिन क्षमा बड़न को चाहिए को चाहिए छोटन के उत्पात, आप जनता जनार्दन आप छोटी गलती को क्षमा कर दें, लेकिन एक गलती के कारण हमारी सारी अच्छाइयों को न भुला दें। आपके आठ काम हो जाते हैं दो काम नहीं होते तो आप उन आठ कामों की चर्चा नहीं करते। जो दो काम नहीं होते उनकी चर्चा ज्यादा होती है।

