दमोह के चरहाई बाजार में अव्यवस्थित व्यापार, सड़क पर कब्जा बन रहा जाम का कारण

दमोह. शहर के चरहाई बाजार क्षेत्र में व्यापारियों द्वारा सड़क पर किए गए अतिक्रमण ने आम लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। थोक किराना सामग्री बेचने वाले कई व्यापारी दुकान के बाहर तक माल फैला देते हैं, जिससे पैदल चलने वालों को मुश्किल होती है। वहीं सड़क किनारे लोडर और अन्य छोटे परिवहन वाहनों को खड़ा कर दिया जाता है, जिससे सड़क का आधा हिस्सा कब्जे में चला जाता है।

इस अव्यवस्था का सबसे अधिक प्रभाव हॉस्पिटल रोड से बकौली तिराहा मार्ग पर पड़ रहा है, जहां लगभग हर घंटे जाम के हालात बन रहे हैं। मरीजों, छात्रों और आम राहगीरों को इस जाम में फंसकर भारी मशक्कत करनी पड़ती है। यहां के कुछ छोटे दुकानदार भी इससे परेशान है और इस समस्या को लेकर शिकायतें कर चुके हैं। प्रीतम सेन ने बताया कि पूर्व में भी इसकी शिकायतें नगरपालिका में कर चुके हैं। यातायात पुलिस से भी शिकायतें की गईं, लेकिन कोई ठोस कार्रवाई न होने से हालात में सुधार नहीं हो रहा है। यदि समय रहते अतिक्रमण हटाने, लोडर वाहनों की पार्किंग नियंत्रित करने और थोक व्यापारियों को निर्धारित सीमा के भीतर सामान रखने के निर्देश नहीं दिए गए, तो जाम की यह समस्या और गंभीर रूप ले सकती है। चरहाई बाजार की यातायात व्यवस्था सुधारने और सड़क से अवैध कब्जे हटाने की मांग की है।

इस संबंध में यातायात थाना प्रभारी दलबीर सिंह मार्को का कहना है कि चरहाई बाजार में पूर्व में व्यापारियों को समझाइश दी गई, लेकिन इसके बाद भी आदेशों की अवहेलना की जा रही है। व्यापारियों द्वारा पहले से ही अपनी दुकानों की सामग्री काफी आगे तक निकालकर रखी गई है और आगे सड़क पर देहातों से आने वाले वाहनों को खड़ा किया जा रहा है। इससे जाम लग रहा है। ऐसी शिकायतें लगातार आ रही है। जल्द ही यहां कार्रवाई कर रोड क्लीयर कराया जाएगा।