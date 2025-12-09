दमोह के जबेरा बस स्टैंड पर कियोस्क बैंक से ज्वेलर्स तक ताबड़तोड़ चोरी का प्रयास

दमोह. रविवार-सोमवार की दरम्यिानी रात जबेरा बस स्टैंड एक बार फिर चोरों के निशाने पर रही। जहां लगभग तीन बजकर बीस मिनट पर दो अज्ञात युवकों ने कियोस्क बैंक, किराना दुकान और ज्वेलर्स दुकान सहित कई प्रतिष्ठानों के शटरों में लगे ताले तोडऩे का प्रयास किया। चोरों की सक्रियता इस कदर रही कि बस स्टैंड परिसर में चार से पांच स्थानों पर ताले तोडऩे और शटर उचकाने के निशान साफ दिखाई दिए, जबकि कुछ जगहों पर कल्टीवेटर की बैटरी चोरी होने की जानकारी भी सामने आई है।

रात में बस स्टैंड पर ठहरे हुए लोगों ने जब ताले टूटने की आवाजें सुनीं तो वे तत्काल बाहर निकले और देखा कि दो युवक चोरी की कोशिश में जुटे हैं। भीड़ ने उन्हें घेरने का प्रयास किया, लेकिन दोनों अंधेरे और सुनसान सड़क का फायदा उठाकर भागने में सफल रहे। घटना के बाद भय और आक्रोश का माहौल फैल गया, क्योंकि चोरों ने जिस तरह कई दुकानों को निशाना बनाया, उससे स्थानीय व्यापारियों में असुरक्षा बढ़ गई है।

सुबह जब व्यापारी दुकानें खोलने पहुंचे तो कियोस्क बैंक का ताला टूटा पड़ा मिला। ज्वेलर्स दुकान के शटर को उचकाने के गहरे निशान दिखाई दिए और किराना दुकान में भी तोडफ़ोड़ की स्थिति देखकर पूरे क्षेत्र में दहशत फैल गई। जानकारी के अनुसार चोरों ने लगभग आधा दर्जन दुकानों में सेंध लगाने की कोशिश की जिनमें से कुछ स्थानों पर सामान चोरी होने की बात भी सामने आई है।

स्थानीय निवासी राज लोधी ने देर रात पुलिस थाने पहुंचकर आवेदन दिया। जिसके बाद पुलिस सक्रिय हुई और सुबह बस स्टैंड क्षेत्र में जांच शुरू कर दी। पुलिस अब सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है और चोरों की पहचान के लिए टीम गठित कर दी गई है। इन घटनाक्रम के जबेरा के व्यापारी चिंतित हैं और रात में पुलिस गश्त बढ़ाने तथा सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने की मांग कर रहे है। जबेरा थाना प्रभारी विकास सिंह चौहान ने बताया कि सीसीटीवी फुटेज और घटना स्थल की जांच करवाता हूं।