दमोह

PM Awas Yojana: 2.50 के बजाय खातों में भेजे 8.50 लाख रुपए, फर्जीवाड़े का बड़ा खेल

PM Awas Yojana: प्रधानमंत्री आवास योजना के बीएलसी घटक के तहत दमोह नगरपालिका में लगातार खुल रही है फर्जीवाड़े की पोल, अब योजना की राशि में हेर-फेर का खुलासा

दमोह

Sanjana Kumar

Dec 10, 2025

PM Awas Yojana: प्रधानमंत्री आवास योजना के बीएलसी घटक के तहत दमोह नगरपालिका में हुए बड़े फर्जीवाड़ा की परतें लगातार खुलती जा रही हैं। पहले योजना की राशि में हेरफेर का मामला सामने आया था और अब एक ही नपा की अलग-अलग आइडी बनाकर उसमें राशि डलवाने का फर्जीवाड़ा सामने आया है। सीए के माध्यम से हुई ऑडिट की जांच में यह खुलासा हुआ है, जिसमें 83 से अधिक खातों में तय राशि से अधिक राशि पहुंचाई गई हैं, इनमें 2.50 लाख की जगह किसी में 7 लाख तो किसी में 8.50 लाख रुपए तक भेजे गए हैं।

ऑडिट रिपोर्ट दबाई

ऑडिट रिपोर्ट के अनुसार 2022 से 2024 के बीच सबसे ज्यादा राशि गलत खातों में गई है। बड़ी गड़बड़ी सामने आने के बाद नपा द्वारा कलेक्टर को गलत जानकारी देकर गुमराह करने की बात भी सामने आई है। दरअसल, शासन के माध्यम से पर्याप्त राशि दमोह नगरपालिका को मिलने के बाद भी प्रधानमंत्री आवास की किस्तें हितग्राहियों को नहीं मिल रही थी। जिसकी शिकायत बढऩे और योजना प्रभारी अशोक पाठक द्वारा योजना संबंधी फाइलें कार्यालय से गायब करने के बाद तत्कालीन सीएमओ प्रदीप शर्मा ने सागर की जीडीके एंड एसोसिएट चार्टेट एकाउंटेंट्स से ऑडिट रिपोर्ट तैयार कराई गई थी। साथ ही हर एक बिंदू की जांच कराई गई थी।

इसकी ऑडिट रिपोर्ट एजेंसी द्वारा बीते माहों में नगरपालिका को सौंप दी गई थी, लेकिन नगरपालिका ने इसे दबा लिया था। अब पूर्व पार्षद बिंदू पटोटिया ने उक्त ऑडिट रिपोर्ट प्राप्त करके पूरा खुलासा है। साथ ही मामले को कलेक्टर के समक्ष भी प्रस्तुत किया है।

इन खातों में नियम विरुद्ध भेजे गए पैसे

पत्रिका ने पड़ताल की तो दमोहमें सामने आए इस मामले में दस्तावेज में सुनीता के खाते में तीन आइडी से 6 लाख, ताराबाई के खाते में तीन आइडी 5 लाख, उमाबाई के खाते में तीन आइडी से 5 लाख, विनोद कुमार के खाते में दो आइडी से 4 लाख, केशर बाई रैकवार के खाते में 2 आइडी से 4 लाख, मोहम्मद के खाते में चार आइडी से 7 लाख, सविता के खाते में 3 आइडी से 5 लाख, किरण के खाते में 6 आइडी से 8.50 लाख, लक्ष्मी के खाते में 5 आइडी से 7 लाख, लक्ष्मीबाई के खाते में 4 आइडी से 5 लाख, अनीता के खाते में 3 आइडी 5 लाख सहित 83 खातों में 3 लाख से अधिक राशि पहुंचाई गई है।

मुख्यालय भेजी गई है ऑडिट रिपोर्ट

सीए द्वारा की गई ऑडिट रिपोर्ट को मुख्यालय को भेजा गया है। जिन भी खातों में अधिक राशि पहुंचने का बात है, ऐसे खातों पर होल्ड लगाए गए हैं। जांच में जो भी कार्रवाई होना है, वह उच्चस्तर से होगी।

-राजेंद्र सिंह लोधी, सीएमओ नपा, दमोह

