छतरपुर

Ladli Behna Yojana: राजनगर से मुख्यमंत्री ने भेजे 1500 रुपए, लाड़ली बहनों के खिल गए चेहरे

Ladli Behna Yojana: सीएम मोहन यादव ने छतरपुर के राजनगर से भेजे 1500 रुपए, लाड़ली बहनें अभी कर लें खाता चेक...

2 min read


छतरपुर

image

Sanjana Kumar

Dec 09, 2025

Ladli Behna Yojana 31st installment cm mohan yadav transferred 1500 rupay

Ladli Behna Yojana 31st installment cm mohan yadav transferred 1500 rupay(फोटो: X)

Ladli Behna Yojana: राजनगर में मंगलवार को आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। इस दौरान सीएम मोहन यादव ने 'मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना' के अंतर्गत बड़ी संख्या में पहुंचीं लाड़ली बहनों के खातों में एक क्लिक से राशि अंतरित की। उन्होंने कहा कि यह योजना महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने का सबसे बड़ा माध्यम बन चुकी है और सरकार का प्रयास है कि हर बहन आत्मनिर्भर बने।

31वीं किस्त के 1500 रुपए भेजे

बता दें कि सीएम मोहन यादव ने आज मंगलवार 9 दिसंबर को लाड़ली बहना योजना की 31वीं किस्त के 1500 रुपए भेजे हैं। 1250 रुपए से 250 रुपए बढ़ाकर दी जा रही ये राशि दूसरी बार प्रदेश की 1.26 करोड़ लाड़ली बहनों के खातों में भेजी गई है।

लाड़ली बहना योजना खाते में आए या नहीं 1500 रुपए अभी करें चेक

लाड़ली बहना योजना की 31वीं किस्त का पैसा आपके खाते में आया है या नहीं, इसके लिए आवेदन की स्थिति टैब पर क्लिक कर स्टेटस जान सकते हैं। ऑफिशियल पोर्टल पर जाएं और यहां 'आवेदन एवं भुगतान की स्थिति' पर क्लिक करें। अपना रजिस्ट्रेशन नंबर या समग्र आईडी नंबर डालें। कैप्चा कोड लिखें और ओटीपी भेजें पर क्लिक करें। मोबाइल पर आए ओटीपी को इसमें भरें, आपको आपके खाते की जानकारी मिल जाएगी।

बता दें कि लाड़ली बहना योजना स्टेटस को लेकर पूरी जानकारी आधिकारिक पोर्टल https://cmladlibahna.mp.gov.in/ पर अपडेट की जाती है।

विकास कार्यों का भूमिपूजन भी

लाड़ली बहना योजना के इस कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने राजनगर क्षेत्र में अनेक विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि-पूजन भी किया। इनमें सड़क निर्माण, पेयजल परियोजनाएं, शिक्षा व स्वास्थ्य से जुड़े कार्य शामिल रहे। उन्होंने कहा कि बुंदेलखंड अब तेजी से विकास की दिशा में आगे बढ़ रहा है और सरकार की प्राथमिकता ग्रामीण क्षेत्रों तक मूलभूत सुविधाएं पहुंचाने की है।

कार्यक्रम में जनप्रतिनिधि, अधिकारी और बड़ी संख्या में स्थानीय नागरिक उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री ने महिलाओं से संवाद करते हुए उनकी समस्याओं और आवश्यकताओं को भी सुना और योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन का आश्वासन दिया।

Updated on:

09 Dec 2025 04:02 pm

Published on:

09 Dec 2025 03:57 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Chhatarpur / Ladli Behna Yojana: राजनगर से मुख्यमंत्री ने भेजे 1500 रुपए, लाड़ली बहनों के खिल गए चेहरे

