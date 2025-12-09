Ladli Behna Yojana: राजनगर से मुख्यमंत्री ने भेजे 1500 रुपए, लाड़ली बहनों के खिल गए चेहरे

Ladli Behna Yojana: राजनगर में मंगलवार को आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। इस दौरान सीएम मोहन यादव ने 'मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना' के अंतर्गत बड़ी संख्या में पहुंचीं लाड़ली बहनों के खातों में एक क्लिक से राशि अंतरित की। उन्होंने कहा कि यह योजना महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने का सबसे बड़ा माध्यम बन चुकी है और सरकार का प्रयास है कि हर बहन आत्मनिर्भर बने।