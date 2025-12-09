9 दिसंबर 2025,

मंगलवार

छतरपुर

खजुराहो में आलू-टमाटर की सब्जी खाने से 3 की मौत, कई गंभीर, मुआवजे का एलान

MP News: मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले का मामला, एक रिसोर्ट में खाना खाने के बाद बिगड़ी थी 11 लोगों की तबियत, 8 का इलाज जारी, सीएमएचओ ने कि आर्थिक सहायता की घोषणा...

2 min read
Google source verification

छतरपुर

image

Sanjana Kumar

Dec 09, 2025

MP News Food Poisoning Case Gwalior chhatarpur

MP News Food Poisoning Case Gwalior chhatarpur(फोटो: पत्रिका)

MP news Food Poisoning: मध्य प्रदेश के टूरिस्ट प्लेस खजुराहो से बड़ी खबर आ रही है। यहां एक रिसोर्ट में आलू-टमाटर की सब्जी और रोटी खाने के बाद 3 लोगों की मौत हो गई। यहां खाना खाने के बाद 11 लोगों की अचानक तबीयत बिगड़ी, जिसके बाद उन्हें जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया था। गंभीर हालत में ग्वालियर रेफर किए गए तीन मरीजों की मौत हो गई है। जिसके बाद प्रशासन ने मृतकों के परिवारों के लिए 20-20 हजार रुपए की आर्थिक सहायता का एलान किया है।

यहां पढ़ें पूरा मामला

खजुराहो के होटल गौतम में फूड पॉइजनिंग का मामला सामने आया है। यहां होटल में काम करने वाले मजदूरों ने सोमवार की दोपहर में खाना खाया। खाने के बाद इन सभी की अचानक तबीयत बिगड़ गई। उल्टी-दस्त और चक्कर की शिकायत के बाद सभी को खजुराहो में अस्पताल में भर्ती कराया गया था। लेकिन कुछ लोगों की गंभीर हालत देखते हुए उन्हें ग्वालियर रेफर किया गया था। वहीं कुछ को छतरपुर जिला अस्पताल भी भेजा गया। इलाज के दौरान ग्वालियर में तीन लोगों की मौत की पुष्टि की गई है।

बता दें कि सात लोगों को ग्वालियर रेफर किया गया था। जिनमें से तीन की मौत हो चुकी है। दो अभी वेंटिलेटर पर है। तीन की हालत में कुछ सुधार बताया जा रहा है।

सीएमएचओ आरपी गुप्ता का कहना है कि 11 लोगों की तबीयत बिगड़ी थी। कुछ को गंभीर हालत में ग्वालियर-छतरपुर रेफर किया था। ग्वालियर भेजे गए लोगों में से तीन की मौत हो गई है। वहीं 8 लोगों का इलाज जारी है।

मृतकों के नाम

मरने वालों में प्रागीलाल कुशवाहा, गिरिजा रजक और रामस्वरूप कुशवाहा का नाम शामिल है। जिला प्रशासन ने मृतकों के परिवार को बीस-बीस हजार रुपए आर्थिक सहायता राशि देने की घोषणा की है।

Updated on:

09 Dec 2025 12:23 pm

Published on:

09 Dec 2025 12:01 pm

छतरपुर / खजुराहो में आलू-टमाटर की सब्जी खाने से 3 की मौत, कई गंभीर, मुआवजे का एलान

