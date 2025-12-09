खजुराहो में आलू-टमाटर की सब्जी खाने से 3 की मौत, कई गंभीर, मुआवजे का एलान

खजुराहो के होटल गौतम में फूड पॉइजनिंग का मामला सामने आया है। यहां होटल में काम करने वाले मजदूरों ने सोमवार की दोपहर में खाना खाया। खाने के बाद इन सभी की अचानक तबीयत बिगड़ गई। उल्टी-दस्त और चक्कर की शिकायत के बाद सभी को खजुराहो में अस्पताल में भर्ती कराया गया था। लेकिन कुछ लोगों की गंभीर हालत देखते हुए उन्हें ग्वालियर रेफर किया गया था। वहीं कुछ को छतरपुर जिला अस्पताल भी भेजा गया। इलाज के दौरान ग्वालियर में तीन लोगों की मौत की पुष्टि की गई है।