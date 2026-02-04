4 फ़रवरी 2026,

बुधवार

छतरपुर

एमपी के इस जिले में 3.80 करोड़ रूपये में बनेगा ‘फोरलेन’

MP News: मध्यप्रदेश के छतरपुर में यात्रियों की बेहतर सुविधा के लिए नए फोरलेन और बस स्टैंड का निर्माण किया जा रहा है।

छतरपुर

Himanshu Singh

Feb 04, 2026

mp news

MP News: मध्यप्रदेश के छतरपुर जिले के नौगांव क्षेत्र में यात्रियों की सुविधा और यातायात व्यवस्था को बेहतर बनाने के उद्देश्य से नया बस स्टैंड बनाया जा रहा है। यह बस स्टैंड झांसी-खजुराहो फोरलेन के पास बिलहरी गांव में विकसित किया जा रहा है। करीब 3 करोड़ 80 लाख रुपए की लागत से बनने वाला यह बस स्टैंड क्षेत्र के यातायात ढांचे में एक बड़ा बदलाव लाएगा।

नया बस स्टैंड बनने से ट्रैफिक होगा कम

नए बस स्टैंड का निर्माण इस तरह किया जा रहा है कि फोरलेन पर ट्रैफिक दबाव कम हो और दुर्घटनाओं की संभावना भी घटे। बस स्टैंड में प्रवेश और निकास केवल फोरलेन से जुड़ी पार्किंग की व्यवस्था होगी, जिससे बसों और अन्य वाहनों को खड़ा करने में परेशानी नहीं होगी। यात्रियों की सुविधा के लिए दिशा-सूचक साइन बोर्ड लगाए जाएंगे, ताकि बाहर से आने वाले को बस स्टैंड के भीतर आवागमन में किसी प्रकार की दिक्कत न हो।

यात्रियों को मिलेंगी ये सुविधाएं

यात्रियों के लिए आधुनिक सुविधाओं का विशेष ध्यान रखी गया है। बस स्टैंड में पर्याप्त क्षमता वाला प्रतीक्षालय बनाया जाएगा, जहां यात्री आराम से बैठ सकेंगे। टिकट काउंटर, स्वच्छ शौचालय, पेयजल की व्यवस्था, पर्याप्त प्रकाश व्यवस्था और सुरक्षित पार्किंग की सुविधा भी उपलब्ध कराई जाएगी। वहीं बस चालकों विश्राम कक्ष बनाए जाएंगे, ताकि और परिचालकों के लिए अलग से लंबी दूरी की यात्रा के बाद वे कुछ समय आराम कर सकें।

रोजगार के साधन बढ़ेंगे

इस बस स्टैंड के निर्माण से न केवल नौगांव नगर के लोगों को फायदा मिलेगा, बल्कि आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों के यात्रियों को भी सीधा लाभ होगा। अभी तक यात्रियों को बसों के लिए सड़क किनारे या अस्थायी स्टॉपेज पर निर्भर रहना पड़ता था। जिससे असुविधा के साथ-साथ दुर्घटनाओं का खतरा भी बना रहती था। नया बस स्टैंड शुरू होने से यह समस्या काफी हद तक दूर हो जाएगी। बस स्टैंड के संचालन से स्थानीय व्यापार और रोजगार के अवसरों में भी वृद्धि होने की उम्मीद है। बस स्टैंड के आसपास होटल और अन्य सेवाओं का विकास होगा।

बस सेवाएं होंगी सुगम

नपा प्रभारी सीएमओ माधुरी शर्मा ने बताया कि बस स्टैंड का निर्माण कार्य तेजी से किया जा रहा है और इसे अगले फरवरी तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। उन्होंने कहा कि नए बस स्टैंड के शुरू होने से झांसी, खजुराहो, छतरपुर सहित आसपास के शहरों के लिए बस सेवाएं अधिक सुगम, सुरक्षित और व्यवस्थित हो जाएंगी। कुल नया बस स्टैंड क्षेत्र के विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है, जो यात्रियों. वाहन चालकों और स्थानीय लोगों सभी के लिए लाभकारी होगा।

