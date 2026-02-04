एमपी के इस जिले में 3.80 करोड़ रूपये में बनेगा ‘फोरलेन’

इस बस स्टैंड के निर्माण से न केवल नौगांव नगर के लोगों को फायदा मिलेगा, बल्कि आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों के यात्रियों को भी सीधा लाभ होगा। अभी तक यात्रियों को बसों के लिए सड़क किनारे या अस्थायी स्टॉपेज पर निर्भर रहना पड़ता था। जिससे असुविधा के साथ-साथ दुर्घटनाओं का खतरा भी बना रहती था। नया बस स्टैंड शुरू होने से यह समस्या काफी हद तक दूर हो जाएगी। बस स्टैंड के संचालन से स्थानीय व्यापार और रोजगार के अवसरों में भी वृद्धि होने की उम्मीद है। बस स्टैंड के आसपास होटल और अन्य सेवाओं का विकास होगा।