घोषणा हुई, प्रस्ताव भटका, मंजूरी अटकी: छतरपुर को नगर निगम बनाने का सपना नौकरशाही की फाइलों में कैद

दोबारा भेजी गई फाइल में छतरपुर नगर निगम में शामिल किए जाने वाले गांवों का पूरा विवरण दिया गया है। इसमें गांवों के नाम, जनसंख्या, सर्वे नंबर, क्षेत्रफल, कोर ग्राम से दूरी, गूगल मैप और रंगीन नक्शे के साथ-साथ ग्राम पंचायतों में कार्यरत कर्मचारियों की जानकारी भी संलग्न की गई है। राजस्व विभाग द्वारा तैयार नक्शे में छतरपुर की परिधि से 10 किलोमीटर के भीतर स्थित गांवों को चिन्हित किया गया है। इन गांवों से लगभग एक लाख की जनसंख्या नगर निगम क्षेत्र में जोड़ी जाएगी। बगौता, ढड़ारी, बजरंगगढ़, बूदौर, अतरार, रामगढ़, गुरैया, बूढ़ा, आमहार, ब्रजपुरा, सिमरिया, मौराहा, गठेवरा, बरकहा, कांटी, पलौठा, सरानी, खांप, निवारी, खमरी, मोरवा, कलानी, भगवंतपुर, मारवा, कैंडी, धमौरा, गौरगांय, हमा, सूरजपुर, मुआसी, सौरा, मलपुरा, टुरया, हतना, पठापुर, देरी, कतरवारा, बाजनापुरवा, राधेनगर, परा, ललौनी और चंद्रपुरा जैसे गांव प्रस्ताव में शामिल हैं। करीब 20 से अधिक गांवों के जुडऩे से प्रस्तावित नगर निगम का क्षेत्रफल 20628.19 हेक्टेयर हो जाएगा, जो वर्तमान नगर पालिका क्षेत्रफल से लगभग छह गुना अधिक होगा।