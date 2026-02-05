जिले में 3.22 लाख मतदाताओं के लिए एसआइआर अभियान अंतिम चरण में, 1.95 लाख नोटिस बांटे

अब तक जिले में 7021 मामलों की सुनवाई पूरी हो चुकी है, 3721 मामले लंबित हैं और 1226 मतदाता अयोग्य पाए गए हैं। जिले में कुल 3 लाख 41 हजार 361 नाम अंतिम मतदाता सूची के प्रकाशन की प्रक्रिया में हैं। प्रशासन का दावा है कि शेष नोटिसों की डिलीवरी जल्द पूरी कर ली जाएगी। जानकारी के अनुसार 2003 की वोटर लिस्ट में मतदाता, पिता और पते में विसंगतियां पाई गई हैं। पुराने हिंदी नामों के अंग्रेजी में कन्वर्जन से भी डेटा मिसमैच हुआ है। नोटिस के माध्यम से वैध दस्तावेजों के आधार पर थोकबंद सूचना पत्र जारी कर गहन पुनरीक्षण किया जा रहा है।