पीएम आवास योजना का सपना अधूरा, दो किस्तों के बाद तीसरी पर ब्रेक, पट्टा, रजिस्ट्री, जियो टैगिंग के फेर में फंसे गरीब

योजना की सबसे बड़ी विसंगति यह है कि जिन लोगों को पात्र मानकर दो किस्तें दी गईं, उन्हें अब दस्तावेजों की दोबारा जांच में अपात्र बताया जा रहा है। कई मामलों में बिना मकान की भौतिक जांच किए ही निर्माण कार्य शुरू करने के नोटिस जारी कर दिए गए, जबकि अनेक हितग्राही पहले ही मकान बनाकर रह रहे हैं। इससे हितग्राहियों में भ्रम और नाराजगी बढ़ती जा रही है। चार डीपीआर के लिए चार उपयंत्री प्रभारी नियुक्त किए गए हैं, जिन पर योजना के क्रियान्वयन की जिम्मेदारी है। इसके बावजूद 2051 और 1504 डीपीआर से जुड़े सैकड़ों हितग्राही दूसरी और तीसरी किस्त के लिए भटक रहे हैं। जिन हितग्राहियों ने अब तक निर्माण शुरू नहीं किया, उनसे वसूली भी नहीं हो पाई है, वहीं जिनका निर्माण पूरा हो चुका है, उन्हें अंतिम किस्त नहीं मिल रही।