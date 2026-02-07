संपदा 2.0 में नामांतरण प्रकरणों में देरी: पटवारियों की मनमानी और अतिरिक्त शुल्क की मांग से आम लोगों को तहसील और पटवारी कार्यालयों के चक्कर लगाने पड़ रहे



ग्रामीण क्षेत्रों में स्थिति और गंभीर है, जहां किसान डिजिटल व्यवस्था से पारदर्शिता की उम्मीद लगाए बैठे थे, लेकिन भ्रष्टाचार के चलते उन्हें न्याय नहीं मिल पा रहा है। संपदा 2.0 के तहत नामांतरण प्रक्रिया संपत्ति की रजिस्ट्री के साथ ही साइबर तहसील के माध्यम से स्वत: शुरू हो जाती है। इस प्रक्रिया में पूरे रकबा की रजिस्ट्री किसी एक व्यक्ति के नाम होने पर मामला साइबर 1 में और एक रकबा में अधिक खातेदार होने पर साइबर 2 में प्रकरण पहुंचते हैं। इसके बाद क्रेता और विक्रेता को एसएमएस द्वारा सूचना दी जाती है और आपत्ति दर्ज करने के लिए लिंक भी उपलब्ध कराया जाता है। दस्तावेज डिजिटल रूप से तैयार होते हैं और ई-कॉपी व्हाट्सएप पर भी भेजी जा सकती है। इसके बावजूद इस पूरी प्रक्रिया में संबंधित प्रकरण में पटवारी की रिपोर्ट अनिवार्य होने के कारण लोगों को तहसील और पटवारी कार्यालयों के चक्कर लगाना पड़ता है। इस तरह संपदा 2.0 की डिजिटल सुविधा के बावजूद भी नामांतरण प्रक्रिया में देरी, अतिरिक्त शुल्क और तकनीकी खामियों के चलते आम जनता परेशान है और अभी भी लंबित मामलों के समाधान की राह देख रही है।