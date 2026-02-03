मीटिंग में फोन से बात करने पर पेंशन अधिकारी पर 1 हजार का अर्थदंड, लोकसेवा गारंटी में लापरवाही पर एसएलआर पर 1500 रुपए पेनल्टी, सौंरा तहसीलदार पर भी कार्रवाई

सोमवार को कलेक्टर पार्थ जैसवाल की अध्यक्षता में टीएल प्रकरणों की समीक्षा बैठक संपन्न हुई। बैठक में जिला पंचायत सीईओ नमः शिवाय अरजरिया, एडीएम मिलिंद नागदेवे, सहायक कलेक्टर आशीष पाटिल, संयुक्त कलेक्टर, डिप्टी कलेक्टर, एसडीएम, निकायों के सीएमओ एवं जनपदों के सीईओ और अन्य विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे। बैठक में कलेक्टर ने सीएम हेल्पलाइन की लंबित शिकायतों की समीक्षा करते हुए सभी विभागों को 50 दिवस से अधिक लंबित शिकायतों को प्राथमिकता से निस्तारित करने के निर्देश दिए। उन्होंने स्कूल शिक्षा और खाद्य विभाग को विशेष कैंप लगाकर शिकायतों का निराकरण कराने के निर्देश भी दिए।