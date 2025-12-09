दमोह के उदयपुरा के खेतों में दिखा तेंदुआ, दिनभर चली सर्चिंग

दमोह. हटा वन परिक्षेत्र के गैसाबाद के उदयपुरा गांव में सोमवार की सुबह उस समय हड़कंप के हालात बन गए, जब व्यक्ति ने खेत में तेंदुआ को विचरण करते हुए देखा। युवक ने इसका वीडियो बनाया और सोशल मीडिया पर वायरल करते हुए लोगों को सतर्क किया। इसके बाद मौके पर वनविभाग की टीम पहुंची और आसपास सर्चिंग शुरू की।

बताया गया है कि सोमवार सुबह करीब 8 बजे तेंदुआ खेतो में विचरण करते नजर आया, कुछ ग्रामीणों ने तेंदुए का दूर से वीडियो भी बनाया। बाद में मौके पर पहुंची वन परिक्षेत्र की टीम ने उक्त खेत में पहुंचकर तेंदुआ के पगमार्क देखे। इसके बाद यह पुष्टि की गई कि क्षेत्र में तेंदुआ है। इसके बाद गांव में सर्चिंग शुरू की गई, जो देर शाम तक चलती रही, लेकिन प्रत्यक्ष रूप से कहीं भी तेंदुआ देखने नहीं मिला है। ऐसे में अंदेशा लगाया जा रहा है कि तेंदुआ आसपास ही कहीं छिप गया होगा।