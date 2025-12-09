दमोह के उदयपुरा के खेतों में दिखा तेंदुआ, दिनभर चली सर्चिंग

Tendua
दमोह. हटा वन परिक्षेत्र के गैसाबाद के उदयपुरा गांव में सोमवार की सुबह उस समय हड़कंप के हालात बन गए, जब व्यक्ति ने खेत में तेंदुआ को विचरण करते हुए देखा। युवक ने इसका वीडियो बनाया और सोशल मीडिया पर वायरल करते हुए लोगों को सतर्क किया। इसके बाद मौके पर वनविभाग की टीम पहुंची और आसपास सर्चिंग शुरू की।
बताया गया है कि सोमवार सुबह करीब 8 बजे तेंदुआ खेतो में विचरण करते नजर आया, कुछ ग्रामीणों ने तेंदुए का दूर से वीडियो भी बनाया। बाद में मौके पर पहुंची वन परिक्षेत्र की टीम ने उक्त खेत में पहुंचकर तेंदुआ के पगमार्क देखे। इसके बाद यह पुष्टि की गई कि क्षेत्र में तेंदुआ है। इसके बाद गांव में सर्चिंग शुरू की गई, जो देर शाम तक चलती रही, लेकिन प्रत्यक्ष रूप से कहीं भी तेंदुआ देखने नहीं मिला है। ऐसे में अंदेशा लगाया जा रहा है कि तेंदुआ आसपास ही कहीं छिप गया होगा।
लोगों को किया जा रहा सतर्क
हटा परिक्षेत्र की टीम ने पूरे गांव और खेतों में तेंदुआ को खोजने का प्रयास किया। साथ ही उसके पग चिन्ह के आधार पर भी खोज की, लेकिन शाम तक कोई अपडेट नहीं मिला है। ऐसे में हटा वन विभाग की टीम ने उदयपुरा में ग्रामीणों को सतर्क करना शुरू कर दिया। गांव में शाम ६ बजे के बाद से ही सन्नाटा हो गया। किसी भी व्यक्ति ने घर के दरबाजे खोलकर नहीं रखा है। साथ ही मवेशियों को भी सुरक्षित स्थानों पर रखवाया गया है। लोगों को सलाह दी गई है कि इमरजेंसी में भी लापरवाही नहीं करें। साथ ही एक साथ रहने जैसी जानकारियां दी गईं। हालांकि, शाम तक ऐसे तथ्य भी वनविभाग को नहीं मिले है कि तेंदुआ ने किसी वन्यजीव, पशु का शिकार किया हो।
सुबह से फिर शुरू हो सर्चिंग, आसपास भी अलर्ट
वन विभाग की टीम ने उदयपुरा के साथ-साथ आसपास के क्षेत्रों में भी लोगों को अलर्ट कर दिया है। साथ ही सुबह से फिर से सर्चिंग शुरू करने की बात कही है। जिससे की तेंदुआ को जंगल की ओर भेजा जा सके और ग्रामीणों में फैली दहशत को समाप्त किया जा सके। इस दौरान ड्रोन की मदद से भी तेंदुआ को तलाशने का प्रयास किया जाएगा। जिससे कि उसकी लोकेशन को बिना कोई खतरे के देखा जा सके।
वर्जन
वीडियो और सूचना सामने के बाद टीम ने मौके पर जाकर निरीक्षण किया गया है। पग चिन्ह से स्पष्ट हुआ है कि वहां तेंदुआ है, लेकिन शाम तक प्रत्यक्ष रूप से उसे किसी ने नहीं देखा है। हमारी टीमें लगी हुई हैं। ग्रामीणों को भी सतर्क किया गया है।
ईश्वर जरांडे, डीएफओ दमोह
