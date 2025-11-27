SIR में कट सकते हजारों वोटरों के नाम, दलित-आदिवासी संगठन ने जताई चिंता

संगठन ने बताया कि कई बूथ लेवल अधिकारियों (बीएलओ) के पास नाम जोड़ने के लिए फॉर्म-6 और संशोधन के लिए फॉर्म-8 की पर्याप्त उपलब्धता नहीं है। कुछ स्थानों पर केवल नाम हटाने वाले फॉर्म ही दिए गए हैं, जिससे नए मतदाताओं को जोड़ने की प्रक्रिया प्रभावित हो रही है। इतना ही नहीं, चुनाव आयोग के स्पष्ट निर्देशों के बावजूद बीएलओ को गांव-गांव जाकर सर्वे करने की बजाय तहसील और जनपद कार्यालयों में बैठाया जा रहा है। इससे ग्रामीणों को अपने दस्तावेज प्रस्तुत करने और रिकॉर्ड की जांच का अवसर नहीं मिल पा रहा है।