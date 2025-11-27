बिछ गई पटरी, जल्द शुरू होगा MP का नया स्टेशन, गांवों से ली जाएगी जमीन

दाहोद-इंदौर रेल लाइन गुजरात के दाहोद को मध्य प्रदेश के सबसे बड़े शहर इंदौर से जोड़ेगी। यह परियोजना पश्चिमी मध्य प्रदेश और पूर्वी गुजरात के बीच तेज और सीधा संपर्क स्थापित करेगी। इस लाइन से क्षेत्र के औ‌द्योगिक विकास को बढ़ावा मिलने और यात्रियों को सुविधा होने की उमीद है। झाबुआ और धार जिले से रोजगार के लिए गुजरात जाने वाले मजदूरों का आवागमन भी आसान होगा। साथ ही यह झाबुआ जैसे आदिवासी बहुल जिले को मुय रेल नेटवर्क से मजबूती से जोड़ देगी। (MP News)