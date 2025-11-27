बिछ गई पटरी, जल्द शुरू होगा MP का नया स्टेशन, गांवों से ली जाएगी जमीन

dahod-indore railway project (फोटो-सोशल मीडिया)
Dahod-Indore Railway Project: महत्वाकांक्षी दाहोद-इंदौर रेल परियोजना के अंतर्गत झाबुआ के गोपालपुरा में पटरी बिछाई जा चुकी है और स्टेशन (Gopalpura Station) का निर्माण भी अंतिम दौर में है। आगे के कार्य के लिए 6 गांवों में जमीन अधिग्रहण (Land Acquisition) की तैयारी की जा रही है। इन गांवों में 239 किसानों की 41 हेक्टेयर से ज्यादा जमीन अधिग्रहित की जाएगी। फिलहाल मुआवजा वितरण के लिए राशि निर्धारित करने की प्रक्रिया की जा रही है। (MP News)
दाहोद से झाबुआ के हिस्से में वर्तमान में तेजी से काम चल रहा है। ग्राम गोपालपुरा तक ट्रैक तैयार भी हो चुका है। रेलवे का लक्ष्य है कि वर्ष 2026 तक दाहोद से झाबुआ खंड पर ट्रेन का संचालन शुरु किया जा सके, जिससे झाबुआ को पहली बार रेल कनेक्टिविटी मिलेगी। गोपालपुरा से आगे ट्रैक निर्माण के लिए ग्राम नवागांव, फुटिया, परवट, रंगपुरा, तलावली और डूंगरालालू में ज़मीन अधिग्रहण की कार्रवाई की जा रही है।
दाहोद-इंदौर रेल लाइन गुजरात के दाहोद को मध्य प्रदेश के सबसे बड़े शहर इंदौर से जोड़ेगी। यह परियोजना पश्चिमी मध्य प्रदेश और पूर्वी गुजरात के बीच तेज और सीधा संपर्क स्थापित करेगी। इस लाइन से क्षेत्र के औद्योगिक विकास को बढ़ावा मिलने और यात्रियों को सुविधा होने की उमीद है। झाबुआ और धार जिले से रोजगार के लिए गुजरात जाने वाले मजदूरों का आवागमन भी आसान होगा। साथ ही यह झाबुआ जैसे आदिवासी बहुल जिले को मुय रेल नेटवर्क से मजबूती से जोड़ देगी। (MP News)
झाबुआ तहसील के 6 गांवों में जमीन अधिग्रहण होना है। सारी प्रक्रिया पूर्ण की जा चुकी है। मुआवजा वितरण के लिए अवॉर्ड पारित किए जा रहे हैं।- भास्कर गाचले, एसडीएम, झाबुआ
