एमपी में लड़की की लव मैरिज से नाराज परिजन ने ‘ससुराल’ में लगाई आग

बेटी के घर से भागने और प्रेमी के साथ शादी करने से उसके परिजन काफी गुस्से में थे। इसी गुस्से में लड़की पक्ष के लोग युवक के घर पहुंचे। घर पर कोई नहीं था और घर बंद था लेकिन इसके बावजूद लड़की पक्ष के लोग घर में घुस गए और तोड़फोड़ करते हुए घर में आग लगा दी। आगजनी में घर में रखा पूरा सामान कूलर, टीवी, फ्रीज, पलंग , बिस्तर, कपड़े,बर्तन, इन्वर्टर, बैटरी व अन्य जल कर राख हो गया। घर में आगजनी की खबर लगते ही पुलिस मौके पर पहुंची और फायर बिग्रेड को बुलाकर आग पर काबू पाया। पीड़ित पक्ष की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर 3 महिलाओं समेत 8 लोगों को राउंडअप किया है।