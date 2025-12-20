20 दिसंबर 2025,

शनिवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

Year Ender 2025

T20 World Cup 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

झाबुआ

एमपी में लड़की की लव मैरिज से नाराज परिजन ने ‘ससुराल’ में लगाई आग

mp news: लड़की पक्ष के लोगों ने लड़के के घर पर बोला धावा, आग से घर में रखा पूरा सामान जलकर खाक, लड़की पक्ष की 3 महिलाओं समेत 8 हिरासत में...।

2 min read
Google source verification

झाबुआ

image

Shailendra Sharma

Dec 20, 2025

jhabua

love marriage dispute girl's family set fire to boy's house (demo pic)

mp news: मध्यप्रदेश के झाबुआ जिले में लड़की के लव मैरिज करने से गुस्साए परिजन ने लड़के पक्ष के घर में घुसकर आग लगा दी। घटना कल्याणपुर थाना इलाके के भगोर गांव की है। आगजनी की इस घटना में घर में रखा पूरा सामान जलकर खाक हो गया है। वहीं पीड़ित पक्ष ने मामले की शिकायत पुलिस में दर्ज कराई है जिसके आधार पर पुलिस ने लड़की पक्ष की 3 महिलाओं सहित 8 आरोपियों को राउंडअप कर लिया है और उनसे पूछताछ कर रही है।

10 दिसंबर को घर से भागे थे लड़का-लड़की

बताया गया है कि भगोर गांव के रहने वाले युवक-युवती के बीच प्रेम प्रसंग चल रहा था। इसी के कारण दोनों 10 दिसंबर को अपने अपने घर से भाग गए। युवती के घर से भागने के बाद परिजन ने पुलिस में उसकी गुमशुदगी दर्ज कराई। युवक-युवती दोनों ही बालिग हैं, पुलिस युवती की तलाश कर रही थी इसी बीच पता चला कि दोनों ने आर्य मंदिर में शादी कर ली है और इंदौर में पुलिस के सामने पेश होकर मर्जी से शादी करने के बयान भी दिए हैं।

लड़की पक्ष के लोगों ने 'ससुराल' में लगाई आग

बेटी के घर से भागने और प्रेमी के साथ शादी करने से उसके परिजन काफी गुस्से में थे। इसी गुस्से में लड़की पक्ष के लोग युवक के घर पहुंचे। घर पर कोई नहीं था और घर बंद था लेकिन इसके बावजूद लड़की पक्ष के लोग घर में घुस गए और तोड़फोड़ करते हुए घर में आग लगा दी। आगजनी में घर में रखा पूरा सामान कूलर, टीवी, फ्रीज, पलंग , बिस्तर, कपड़े,बर्तन, इन्वर्टर, बैटरी व अन्य जल कर राख हो गया। घर में आगजनी की खबर लगते ही पुलिस मौके पर पहुंची और फायर बिग्रेड को बुलाकर आग पर काबू पाया। पीड़ित पक्ष की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर 3 महिलाओं समेत 8 लोगों को राउंडअप किया है।

ये भी पढ़ें

एमपी में रिश्वत लेते पकड़ाया नायब तहसीलदार, लोकायुक्त की बड़ी कार्रवाई
सतना
satna

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Updated on:

20 Dec 2025 03:57 pm

Published on:

20 Dec 2025 03:56 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Jhabua / एमपी में लड़की की लव मैरिज से नाराज परिजन ने ‘ससुराल’ में लगाई आग

बड़ी खबरें

View All

झाबुआ

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

सिंहस्थ 2028 से जुड़ेगा 'श्रृंगेश्वर धाम', बदलेगा इस जिला का पर्यटन नक्शा

Mega Project Shringeshwar Dham will connect to Ujjain Simhastha 2028 mp news
झाबुआ

एमपी में 14,500 की रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ाया ‘अकाउंटेंट’, लोकायुक्त की बड़ी कार्रवाई

झाबुआ

Road Construction: 12 नई सड़कों को मिली हरी झंडी, जर्जर रोड से मिलेगी मुक्ति

Road Construction sanctioned nirmala bhuriya jhabua mp news
झाबुआ

पापा नहीं रहे… फिर भी काम में डटे रहे झाबुआ BLO, कलेक्टर ने भी की तारीफ

Jhabua BLO persists in his work even after his father's death
झाबुआ

स्कूली ड्रेस पहने प्रेमी जोड़े ने शेयर की तस्वीर, एक घंटे बाद रेलवे ट्रेक पर मिली लाशें, फैली सनसनी

MP News
झाबुआ
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.