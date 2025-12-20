एमपी में लड़की की लव मैरिज से नाराज परिजन ने ‘ससुराल’ में लगाई आग

love marriage dispute girl's family set fire to boy's house (demo pic)
mp news: मध्यप्रदेश के झाबुआ जिले में लड़की के लव मैरिज करने से गुस्साए परिजन ने लड़के पक्ष के घर में घुसकर आग लगा दी। घटना कल्याणपुर थाना इलाके के भगोर गांव की है। आगजनी की इस घटना में घर में रखा पूरा सामान जलकर खाक हो गया है। वहीं पीड़ित पक्ष ने मामले की शिकायत पुलिस में दर्ज कराई है जिसके आधार पर पुलिस ने लड़की पक्ष की 3 महिलाओं सहित 8 आरोपियों को राउंडअप कर लिया है और उनसे पूछताछ कर रही है।
बताया गया है कि भगोर गांव के रहने वाले युवक-युवती के बीच प्रेम प्रसंग चल रहा था। इसी के कारण दोनों 10 दिसंबर को अपने अपने घर से भाग गए। युवती के घर से भागने के बाद परिजन ने पुलिस में उसकी गुमशुदगी दर्ज कराई। युवक-युवती दोनों ही बालिग हैं, पुलिस युवती की तलाश कर रही थी इसी बीच पता चला कि दोनों ने आर्य मंदिर में शादी कर ली है और इंदौर में पुलिस के सामने पेश होकर मर्जी से शादी करने के बयान भी दिए हैं।
बेटी के घर से भागने और प्रेमी के साथ शादी करने से उसके परिजन काफी गुस्से में थे। इसी गुस्से में लड़की पक्ष के लोग युवक के घर पहुंचे। घर पर कोई नहीं था और घर बंद था लेकिन इसके बावजूद लड़की पक्ष के लोग घर में घुस गए और तोड़फोड़ करते हुए घर में आग लगा दी। आगजनी में घर में रखा पूरा सामान कूलर, टीवी, फ्रीज, पलंग , बिस्तर, कपड़े,बर्तन, इन्वर्टर, बैटरी व अन्य जल कर राख हो गया। घर में आगजनी की खबर लगते ही पुलिस मौके पर पहुंची और फायर बिग्रेड को बुलाकर आग पर काबू पाया। पीड़ित पक्ष की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर 3 महिलाओं समेत 8 लोगों को राउंडअप किया है।
