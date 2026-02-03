सनक: जब तक उसकी सांसें थम नहीं गईं, वह गला दबाती रही… पत्नी ने YouTube से सीखा हत्या का तरीका

Social Media Addiction Crime: सोशल मीडिया के नशे ने मध्य प्रदेश के झाबुआ में ऐसी सनसनीखेज वारदात को जन्म दिया, जिसने हर किसी को हैरान कर दिया है। इंस्टाग्राम रील बनाने को लेकर हुए विवाद ने देखते ही देखते खौफनाक मोड़ ले लिया। पत्नी इतनी आग-बबूला हुई कि उसने पति का गला दबा दिया... और तब तक दबाती रही, जब तक उसकी सांसें पूरी तरह थम नहीं गईं। सबसे हैरान कर देने वाली बात यह है कि यह हत्या कोई आकस्मिक कदम नहीं था, बल्कि पत्नी ने YouTube पर गला दबाने का तरीका सीखकर इस वारदात को अंजाम दिया। सोशल मीडिया के जुनून से उपजा यह अपराध अब कई गंभीर सवाल खड़े कर रहा है।