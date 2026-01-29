रील बनाने से रोकता था पति, पत्नी ने यूट्यूब से सीखकर सोते पति का घोटा गला

Instagram Reels obsessed wife kills husband (फोटो- Freepik)
MP News: झाबुआ जिले के थांदला क्षेत्र में सोशल मीडिया के जुनून (Social Media Obsession) ने एक युवक की जान ले ली। इंस्टाग्राम रील बनाने से रोकने पर पत्नी ने अपने ही पति की गला घोंटकर हत्या कर दी। चौंकाने वाली बात यह सामने आई है कि आरोपी पत्नी ने यूट्यूब (YouTube) पर गला दबाने का तरीका सीखकर वारदात को अंजाम दिया। पुलिस ने इस अंधे कत्ल की गुत्थी 24 घंटे में सुलझाते हुए आरोपी नाबालिग पत्नी को गिरफ्तार कर लिया है।
पुलिस अधीक्षक डॉ. शिवदयाल सिंह ने मामले का खुलासा करते हुए बताया कि मृतक कैलाश पिता रायचंद माल (25) अपनी पत्नी द्वारा इंस्टाग्राम पर रील बनाकर अपलोड करने का विरोध करता था। इसी बात को लेकर पति-पत्नी के बीच आए दिन विवाद होता रहता था। पति को पत्नी के चरित्र पर भी शंका थी। घटना वाले दिन एक शादी समारोह में नाचने और रील (Instagram Reels) बनाने को लेकर विवाद इतना बढ़ गया कि पत्नी ने पति की हत्या का मन बना लिया।
जांच में सामने आया कि गुस्से में आकर आरोपी पत्नी ने यूट्यूब पर गला घोंटने के तरीके सर्च किए। रात में जब कैलाश गहरी नींद में सो गया, तब पत्नी ने घर में रखी पगड़ी को रस्सी की तरह इस्तेमाल कर उसका गला दबा दिया। जब तक उसकी सांसें थम नहीं गईं, वह गला दबाती रही। हत्या के बाद किसी को शक न हो, इसलिए वह पूरी रात शव के पास बैठी रही, ताकि मौत को प्राकृतिक बताया जा सके।
28 जनवरी को दोपहर करीब 12 बजे डायल 112 के माध्यम से सूचना मिली कि ग्राम में कैलाश का शव संदिग्ध हालत में उसके घर में पड़ा है। सूचना पर थांदला एसडीओपी व थाना प्रभारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। प्रारंभिक जांच में मामला संदेहास्पद लगा। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में स्पष्ट हुआ कि मौत गला दबाने से हुई है। इसके बाद पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता की धारा 103(1) के तहत हत्या का प्रकरण दर्ज किया। संदेह के आधार पर पत्नी को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई, जहां उसने जुर्म कबूल कर लिया।
इस अंधे कत्ल का पर्दाफाश करने में निरीक्षक अशोक कनेश, उप निरीक्षक नरेश निनामा, एएसआई हरेसिंह मुवेल, शैलेन्द्र शुक्ला, प्रधान आरक्षक राजेन्द्र रावत तथा आरक्षक मदन, शंकर चरपोटा और अंजली रावत की महत्वपूर्ण भूमिका रही। पुलिस अधीक्षक ने पूरी टीम को नकद पुरस्कार से सम्मानित करने की घोषणा की है। (MP News)
