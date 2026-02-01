अवैध डामर प्लांट पर चला प्रशासन का बुलडोजर

झाबुआ. इंदौर-अहमदाबाद नेशनल हाईवे से सटे फूलमाल क्षेत्र में अवैध रूप से संचालित डामर प्लांट पर सोमवार को प्रशासन ने सख्त कार्रवाई करते हुए बुलडोजर चलाया। कार्रवाई के दौरान 6 हजार लीटर से अधिक डामर नष्ट किया गया। यह प्लांट बिना अनुमति के सरकारी जमीन पर संचालित किया जा रहा था। प्रशासन को फूलमाल चौराहे के समीप नेशनल हाईवे किनारे करीब 2400 वर्गफीट क्षेत्र में अवैध डामर प्लांट संचालन की शिकायत मिली थी। जांच में पाया गया कि आवासीय मकान के पीछे सरकारी भूमि पर बिना किसी वैधानिक अनुमति के प्लांट संचालित किया जा रहा था। इसके बाद राजस्व विभाग और पुलिस की संयुक्त टीम ने मौके पर पहुंचकर कार्रवाई की।