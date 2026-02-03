जिले के 276 स्कूलों में जर्जर शौचालय, पानी-सफाई और सुरक्षा सहित छप्पर का अभाव, कहीं के चोरी हो गए दरवाजे

बालमीक पांडेय @ कटनी. सरकारी स्कूलों में खराब प्रसाधन व्यवस्था अब सिर्फ असुविधा नहीं, बल्कि बेटियों की गरिमा और सुरक्षा से जुड़ा गंभीर मुद्दा बन चुकी है, जर्जर शौचालय, टूटे दरवाजे और पानी की कमी से छात्राओं को रोज़ाना मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, कई स्कूलों में प्रसाधनों की हालत इतनी खराब है कि उनका उपयोग करना असंभव हो गया है, निजता और स्वच्छता के अभाव में बेटियां निस्तार के लिए मजबूर हैं, जिससे उनके स्वास्थ्य पर खतरा बढ़ रहा है, गंदगी और बदबू संक्रमण को खुला निमंत्रण दे रही है, सुरक्षा इंतजामों की कमी से छात्राओं में असहजता और डर का माहौल है, सरकारी दावों के विपरीत, जमीनी हकीकत चिंताजनक है…।

सरकार और शिक्षा विभाग भले ही सरकारी स्कूलों में शिक्षा स्तर और सुविधाओं में सुधार के दावे कर रहे हों, लेकिन जमीनी हकीकत इन दावों की पोल खोल रही है। जिले के सैकड़ों शासकीय प्राथमिक एवं माध्यमिक स्कूलों में बुनियादी सुविधाओं का घोर अभाव है। कहीं बच्चों के बैठने के लिए पक्की छत नहीं है तो कहीं शुद्ध पेयजल तक उपलब्ध नहीं हो पा रहा। सबसे गंभीर स्थिति स्कूलों में प्रसाधनों की है। जिले में ऐसे 276 प्राथमिक व माध्यमिक स्कूल चिन्हित किए गए हैं, जहां शौचालय जर्जर हालत में हैं। कई स्कूलों में तो शौचालय हैं ही नहीं, और जहां हैं, वहां दरवाजे टूटे हुए हैं, कुंडियां खराब हैं और पानी की कोई व्यवस्था नहीं है। गंदगी और बदबू के कारण वहां ठहरना तक मुश्किल हो जाता है।