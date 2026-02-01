जंगल में नाबालिग से बहला-फुसलाकर गैंगरेप, पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया

27 जनवरी को शिकायतकर्ता ने थाने पहुंचकर रिपोर्ट दर्ज कराी है कि उसकी 13 वर्षीय नाबालिग पुत्री 26 जनवरी की शाम से लापता है। रिपोर्ट तत्काल अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना प्रारंभ की गई। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए थाना प्रभारी उपनिरीक्षक अरूणपाल सिंह ने एसपी अभिनय विश्वकर्मा के निर्देशन, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक डॉ. संतोष डेहरिया एवं नगर पुलिस अधीक्षक नेहा पच्चीसिया को अवगत कराते हुए बालिका की तलाश हेतु विशेष टीम गठित की।