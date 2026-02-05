शिकार की तलाश में आया तेंदुआ खेत की फेंसिंग में फंसा, गांव में मचा हड़कंप

MP News: मध्यप्रदेश के कटनी जिले की विजयराघवगढ़ तहसील के ग्राम दरौडी में उस समय अफरा-तफरी मच गई, जब एक खेत की लोहे की फेंसिंग तार में तेंदुआ फंसा हुआ देखा गया। तेंदुए के खेत में फंसे होने की खबर फैलते ही बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर पहुंच गए, जिससे कुछ देर के लिए गांव में दहशत का माहौल बन गया। इसके बाद ग्रामीणों ने वन विभाग को तुरंत जानकारी दी।