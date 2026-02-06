वंदे भारत ट्रेन में छूटा ’25 हजार रुपए’ से भरा बैग, काम आई TTE की चतुराई…

कटनी में रेल यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए चलाए जा रहे अभियान में जीआरपी को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने ट्रेनों में चोरी करने वाले शातिर आरोपी राज भूमिया उर्फ मंजा निवासी कैलवारा फाटक, थाना कोतवाली को गिरफ्तार कर उसके पास से 6 लाख 83 हजार रुपये मूल्य के सोने के जेवरात और 12 मोबाइल फोन बरामद किए। जीआरपी थाना प्रभारी निरीक्षक एलपी कश्यप के नेतृत्व में गठित टीम ने मुखबिर की सूचना और तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर आरोपी को दबिश देकर हिरासत में लिया। पूछताछ में आरोपी ने रेल यात्रियों के सामान से चोरी करने की बात स्वीकार की।