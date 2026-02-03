किशोरी के साथ गैंगरेप, गर्भ ठहरने पर हुआ खुलासा: जिला अस्पताल में कराया गया प्रसव

कटनी। एक दिल दहला देने वाली और समाज को झकझोर देने वाली घटना सामने आई है, जहां 15 वर्षीय नाबालिग किशोरी के साथ कथित तौर पर गैंगरेप किया गया। इस क्रूर अपराध के परिणामस्वरूप बालिका गर्भवती हो गई, और हाल ही में उसने जिला अस्पताल में एक बच्चे को जन्म दिया। मामला तब प्रकाश में आया जब पीड़िता को पेट में तेज दर्द होने पर उसके परिजन उसे इलाज के लिए निजी अस्पताल ले गए, जहां जांच में गर्भावस्था का पता चला। यह घटना एनकेजे थाना क्षेत्र की है, जो कटनी जिले में स्थित है।

पीड़िता, जो 15 वर्ष की नाबालिग बालिका है, एनकेजे थाना क्षेत्र की निवासी है। कुछ समय पहले उसके साथ तीन आरोपियों ने क्रूरता से दुष्कर्म किया। बालिका ने पुलिस को बताया कि आरोपियों ने मास्क पहनकर हमला किया था। यह वारदात उसी स्कूल से जुड़ी बताई जा रही है, जहां वह पहले पढ़ती थी। डर, शर्म और सामाजिक दबाव के कारण बालिका ने इस घटना के बारे में किसी को नहीं बताया न परिजनों को, न किसी अन्य व्यक्ति को। वह चुपचाप सहती रही, और अपराध का पता तब चला जब गर्भावस्था उन्नत अवस्था में पहुंच गई।