रियल नहीं रीलबाजों की गिरफ्त में कटनी पुलिस: छवि सुधारने व महिमामंडन के लिए रील का सहारा!

पुलिस कंट्रोल रूम में शनिवार को पुलिस उप महानिरीक्षक जबलपुर रेंज अतुल सिंह ने अपराध समीक्षा बैठक ली। बैठक में पुलिस अधीक्षक कटनी अभिनय विश्वकर्मा, एएसपी संतोष डेहरिया सहित जिले के समस्त एसडीओपी, थाना एवं चौकी प्रभारी उपस्थित रहे। अपराध समीक्षा के दौरान डीआईजी ने लंबित अपराधों, शिकायतों, मर्ग प्रकरणों, फरार एवं वांछित आरोपियों की गिरफ्तारी, जमानत निरस्तीकरण, लघु अधिनियमों के तहत दर्ज प्रकरणों की गहन समीक्षा की। अवैध गौवंश परिवहन, अवैध हथियार, जुआ-सट्टा और शराब तस्करी जैसे अपराधों पर सख्त रुख अपनाते हुए उन्होंने त्वरित एवं प्रभावी कार्यवाही के निर्देश दिए। डीआइजी ने प्रत्येक गंभीर एवं लंबित अपराध की फाइल को एक-एक कर देखा और जिन मामलों में आरोपियों की गिरफ्तारी शेष है, उनमें संबंधित एसडीओपी एवं थाना प्रभारियों से जवाब तलब करते हुए शीघ्र निराकरण सुनिश्चित करने के स्पष्ट निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि अपराध नियंत्रण और कानून-व्यवस्था में किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अपराध समीक्षा बैठक के बाद डीआइजी अतुल सिंह ने पुलिस कंट्रोल रूम में स्थापित सीसीटीवी मॉनिटरिंग सिस्टम एवं साइबर सेल कार्यालय का निरीक्षण किया। उन्होंने लाइव मॉनिटरिंग व्यवस्था, तकनीकी संसाधनों एवं साइबर अपराधों के निराकरण की कार्यप्रणाली की जानकारी ली और पुलिस द्वारा किए जा रहे नवाचारों की सराहना की।