बंदूक को खिलौना समझकर बच्चे ने खुद को मारी गोली, हालत गंभीर

घायल बालक का जिला अस्पताल कटनी में डॉक्टरों की निगरानी में उपचार जारी है और उसकी हालत गंभीर बताई जा रही है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी है। सबसे बड़ा सवाल ये है कि खेत में बंदूक आखिर आई कैसे और ये बंदूक आखिर किसकी है? इन सवालों के जवाब पुलिस ढूंढने की कोशिश कर रही है। परिजन घटना के बाद सदमे में हैं और उनका रो-रोकर बुरा हाल है। यह घटना ने लापरवाही और असुरक्षित हथियारों के खुले में पड़े होने के खतरों को उजागर किया है। ऐसे मामलों में अभिभावकों और संबंधित लोगों को विशेष सतर्कता बरतने की आवश्यकता है, ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाओं से बचा जा सके।