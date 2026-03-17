दोपहर में अचानक खाते से निकले ‘3 लाख’ रुपए, घर में मचा हड़कंप

कोतवाली पुलिस अब इस पूरे मामले में डिजिटल ट्रेल की जांच कर रही है। साइबर सेल की मदद से यह पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है कि रकम किस खाते में ट्रांसफर हुई और ठगी के लिए किस प्रकार की तकनीक जैसे फिशिंग लिंक, ओटीपी फ्रॉड या अन्य ऑनलाइन माध्यम का इस्तेमाल किया गया। पुलिस का कहना है कि जल्द ही आरोपियों की पहचान कर उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा। साथ ही आम नागरिकों से भी अपील की गई है कि वे किसी भी अज्ञात लिंक, कॉल या मैसेज पर अपनी बैंकिंग जानकारी साझा न करें।