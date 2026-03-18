सीएम सुरक्षा में चूक स्वीकार: पटाखे फोडऩे पर एफआईआर, जान पर बन सकता था खतरा

कटनी. मुख्यमंत्री के विजयराघवगढ़ विधानसभा के बरही दौरे के दौरान हुई सुरक्षा चूक व पत्रिका के खुलासे के बाद अब आधिकारिक तौर पर सामने आ गई है। पुलिस ने हेलीपैड के समीप प्रतिबंधित क्षेत्र में पटाखे फोडऩे की घटना को गंभीर मानते हुए एफआईआर दर्ज कर ली है। इस घटना ने वीआईपी सुरक्षा व्यवस्था की पोल खोल दी है, क्योंकि भारी सुरक्षा इंतजामों के बावजूद ऐसी चूक हुई, जिससे बड़ा हादसा भी हो सकता था।

पुलिस एफआईआर के अनुसार 14 मार्च को किसान सम्मेलन में मुख्यमंत्री के आगमन के दौरान हेलीकॉप्टर की लैंडिंग से ठीक पहले हाई स्कूल बरही मैदान स्थित हेलीपैड के पास बाउंड्री के बाहर किसी अज्ञात व्यक्ति ने पटाखों की लड़ी जला दी। यह पूरा क्षेत्र प्रतिबंधित था और यहां किसी भी प्रकार की गतिविधि सख्त रूप से वर्जित थी। इस दौरान सुरक्षा में दो जिलों का पुलिस बल, स्पेशल फोर्स (एसएफ) बटालियन और स्थानीय प्रशासन मुस्तैद था। इसके बावजूद प्रतिबंधित क्षेत्र तक आतिशबाजी का पहुंच जाना सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े करता है। पुलिस ने खुद माना है कि यह घटना जानलेवा साबित हो सकती थी, क्योंकि हेलीकॉप्टर लैंडिंग के दौरान किसी भी तरह की अप्रत्याशित गतिविधि बड़ा खतरा पैदा कर सकती है। हालांकि यह मामला सामने आने के बाद सुरक्षा एजेंसियों की कार्यप्रणाली पर सवाल उठने लगे हैं। इतनी कड़ी सुरक्षा के बीच यदि कोई व्यक्ति प्रतिबंधित क्षेत्र में आतिशबाजी कर सकता है, तो यह केवल चूक नहीं बल्कि गंभीर लापरवाही मानी जा रही है।