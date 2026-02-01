हाईटेंशन लाइन की चपेट में आते ही नीचे गिरने से मजदूर की दर्दनाक मौत, ये आई लापरवाही

कटनी. विश्राम बाबा स्थित सुधार न्यास कॉलोनी मोड़ पर शुक्रवार सुबह दर्दनाक हादसा हो गया। निर्माणधीन मकान में काम करने वाले मजदूर की मकान के पास से गुजर रही 33 केवी हाईटेंशन लाइन की चपेट में आने व ऊंचाई से गिरने के कारण मजदूर की मौत दर्दनाक हो गई है। हादसे के बाद मौके पर हडक़ंप मच गया। आनन-फानन में मजदूर को जिला अस्पताल पहुंचाया गया, जहां पर डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया है।

जानकारी के अनुसार दिनेश केवट पिता कुंजी लाल केवट (34) निवासी धपई प्रतिदिन की तरह शुक्रवार सुबह भी विश्राम बाबा क्षेत्र में मनोज गर्ग एडवोकेट के घर पर मिस्त्री का काम कर रहा था। काम के दौरान उसका पैर जाल में फंस गया और संतुलन बिगडऩे से वह पास से गुजर रही 33 केवी हाईटेंशन लाइन की ओर गिर पड़ा। करंट की चपेट में आते ही वह झुलसते हुए कई फीट की ऊंचाई से नीचे गिर गया। घटना के तत्काल बाद घायल मजदूर को जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।