रील बनाने से रोका तो पत्नी ने शादी की पगड़ी से घोंट डाला पति का गला

जांच में सामने आया कि गुस्से में आकर आरोपी पत्नी ने इंटरनेट पर ऑनलाइन गला घोंटने के तरीके सर्च किए। रात में जब कैलाश गहरी नींद में सो गया, तब पत्नी ने घर में रखी कैलाश की शादी की पगड़ी को रस्सी की तरह इस्तेमाल कर उसका गला दबा दिया। जब तक पति कैलाश की सांसें थम नहीं गईं, वह गला दबाती रही। हत्या के बाद किसी को शक न हो, इसलिए वह पूरी रात शव के पास बैठी रही, ताकि मौत को प्राकृतिक बताया जा सके। 28 जनवरी को दोपहर करीब 12 बजे डायल 112 के माध्यम से सूचना मिली कि ग्राम में कैलाश का शव संदिग्ध हालत में उसके घर में पड़ा है। सूचना पर थांदला एसडीओपी व थाना प्रभारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। प्रारंभिक जांच में मामला संदेहास्पद लगा। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में स्पष्ट हुआ कि मौत गला दबाने से हुई है। संदेह के आधार पर नाबालिग पत्नी को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई तो उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया।