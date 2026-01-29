रील बनाने से रोका तो पत्नी ने शादी की पगड़ी से घोंट डाला पति का गला

husband stopped from making reels wife strangled her husband with his turban (demo pic)
mp news: मध्यप्रदेश में रील की सनक में एक पत्नी ने अपने ही पति का कत्ल कर दिया। मामला झाबुआ जिले के थांदला क्षेत्र का है। यहां रील बनाने से रोकने पर पत्नी ने अपने ही पति की गला घोंटकर हत्या कर दी। चौंकाने वाली बात यह सामने आई है कि आरोपी पत्नी ने यूट्यूब पर गला दबाने का तरीका सीखकर वारदात को अंजाम दिया। पुलिस ने इस अंधे कत्ल की गुत्थी 24 घंटे में सुलझाते हुए आरोपी नाबालिग पत्नी को हिरासत में ले लिया है।
पुलिस अधीक्षक डॉ. शिवदयाल सिंह ने मामले का खुलासा करते हुए बताया कि मृतक कैलाश पिता रायचंद माल (25) अपनी पत्नी द्वारा इंस्टाग्राम पर रील बनाकर अपलोड करने का विरोध करता था। इसी बात को लेकर पति-पत्नी के बीच आए दिन विवाद होता रहता था। पति को पत्नी के चरित्र पर भी शंका थी। घटना वाले दिन एक शादी समारोह में पत्नी डीजे पर नाचते हुए रील बना रही थी तो पति कैलाश ने उसे रोका था। पति का रोकना पत्नी को इस कदर नागवार गुजरा कि उसने पति की हत्या का मन बना लिया और सोते वक्त पति का गला घोंटकर हत्या कर दी। दोनों की शादी करीब एक साल पहले हुई थी, उनका कोई बच्चा नहीं है।
जांच में सामने आया कि गुस्से में आकर आरोपी पत्नी ने इंटरनेट पर ऑनलाइन गला घोंटने के तरीके सर्च किए। रात में जब कैलाश गहरी नींद में सो गया, तब पत्नी ने घर में रखी कैलाश की शादी की पगड़ी को रस्सी की तरह इस्तेमाल कर उसका गला दबा दिया। जब तक पति कैलाश की सांसें थम नहीं गईं, वह गला दबाती रही। हत्या के बाद किसी को शक न हो, इसलिए वह पूरी रात शव के पास बैठी रही, ताकि मौत को प्राकृतिक बताया जा सके। 28 जनवरी को दोपहर करीब 12 बजे डायल 112 के माध्यम से सूचना मिली कि ग्राम में कैलाश का शव संदिग्ध हालत में उसके घर में पड़ा है। सूचना पर थांदला एसडीओपी व थाना प्रभारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। प्रारंभिक जांच में मामला संदेहास्पद लगा। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में स्पष्ट हुआ कि मौत गला दबाने से हुई है। संदेह के आधार पर नाबालिग पत्नी को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई तो उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया।
