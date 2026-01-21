स्वीकृति जारी…एमपी में ‘21.59 करोड़ की लागत’ से बनेगा नया ओवर ब्रिज

पेटलावद विधानसभा क्षेत्र की जनता की सुविधा और क्षेत्र का विकास मेरी सर्वोच्च प्राथमिकता है। बामनिया बायपास स्थित रेलवे फाटक पर लगने वाले जाम से आमजन को काफी परेशानी होती थी। जिसे देखते हुए मैनें इस ओवरब्रिज के लिए निरंतर प्रयास किए थे। मुझे खुशी है कि मुख्यमंत्री और लोक निर्माण मंत्री ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दी है। यह ब्रिज न केवल यातायात को सुगम बनाएगा। बल्कि क्षेत्र की प्रगति की नई राह भी खोलेगा। - निर्मला भूरिया, कैबिनेट मंत्री, मध्य प्रदेश शासन