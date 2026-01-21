21 जनवरी 2026,

बुधवार

झाबुआ

स्वीकृति जारी…एमपी में ‘21.59 करोड़ की लागत’ से बनेगा नया ओवर ब्रिज

MP News: इस महत्वपूर्ण उपलब्धि पर मंत्री निर्मला भूरिया ने खुशी जाहिर करते हुए मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव और लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह का आभार माना है।

2 min read
Google source verification

झाबुआ

image

Astha Awasthi

Jan 21, 2026

new overbridge

new overbridge प्रतिकात्मक फोटो (Photo Source - Patrika)

MP News: क्षेत्र के लोगों की वर्षों पुरानी मांग और क्षेत्रीय विधायक व महिला एवं बाल विकास मंत्री निर्मला भूरिया के सतत प्रयास को एक बड़ी सौगात मिली है। राज्य शासन के लोक निर्माण विभाग ने पेटलावद विधानसभा क्षेत्र के तहत बामनिया रोड ओवरब्रिज के निर्माण के लिए प्रशासनिक स्वीकृति जारी कर दी है।

लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह द्वारा जारी पत्र के अनुसार, वित्तीय वर्ष 2025-26 के बजट प्रावधानों के तहत इस परियोजना को मंजूरी दी गई है। इसके निर्माण की अनुमानित लागत 21.59 करोड़ तय की गई है। यह जिले के रतलाम-बामनिया बायपास राज्य मार्ग पर स्थित दाहोद-रतलाम सेक्शन के रेलवे लेवल क्रॉसिंग नंबर 72 (किमी 609/10-12) पर बनाया जाएगा।

लोगों को मिलेगी राहत

वर्तमान में इस रेलवे क्रॉसिंग पर ट्रेनों की आवाजाही के कारण बार-बार फाटक बंद होने से जाम लग जाता है, जिससे राहगीरों, एम्बुलेंस और स्कूल बसों को इंतजार करना पड़ता है। ओवरब्रिज बनने से बामनिया बायपास पर यातायात निर्बाध रूप से चल सकेगा।

मंत्री निर्मला भूरिया ने जताया आभार

इस महत्वपूर्ण उपलब्धि पर मंत्री निर्मला भूरिया ने खुशी जाहिर करते हुए मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव और लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह का आभार माना है। उन्होंने कहा कि पेटलावद क्षेत्र का चहुंमुखी विकास उनकी प्राथमिकता है और यह ओवरब्रिज क्षेत्र की जनता की सुविधा के लिए एक मील का पत्थर साबित होगा।

क्षेत्र का विकास सर्वोच्च प्राथमिकता

पेटलावद विधानसभा क्षेत्र की जनता की सुविधा और क्षेत्र का विकास मेरी सर्वोच्च प्राथमिकता है। बामनिया बायपास स्थित रेलवे फाटक पर लगने वाले जाम से आमजन को काफी परेशानी होती थी। जिसे देखते हुए मैनें इस ओवरब्रिज के लिए निरंतर प्रयास किए थे। मुझे खुशी है कि मुख्यमंत्री और लोक निर्माण मंत्री ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दी है। यह ब्रिज न केवल यातायात को सुगम बनाएगा। बल्कि क्षेत्र की प्रगति की नई राह भी खोलेगा। - निर्मला भूरिया, कैबिनेट मंत्री, मध्य प्रदेश शासन

रोड ओवर ब्रिज एक नजर में…

परियोजना का नामः रोड ओवर ब्रिज निर्माण
स्थानः लेवल क्रॉसिंग नं. 72, रतलाम-बामनिया बायपास 7
अनुमोदित राशिः 21.59 करोड़
स्वीकृति तिथि: 03 जनवरी 2026

खबर शेयर करें:

Published on:

21 Jan 2026 05:15 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Jhabua / स्वीकृति जारी…एमपी में '21.59 करोड़ की लागत' से बनेगा नया ओवर ब्रिज

