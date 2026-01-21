21 जनवरी 2026,

बुधवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

Budget 2026

Magh Mela 2026

WPL 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

भोपाल

मेट्रो की ‘ऑरेंज लाइन’ के लिए टूटेंगे 300 मकान-दुकान ! रहवासियों में दहशत

Metro Project: शहर में पुल बोगदा के पास ब्लू लाइन व ऑरेंज लाइन का इंटरचेंज स्टेशन बनना तय है....

2 min read
Google source verification

भोपाल

image

Astha Awasthi

Jan 21, 2026

Metro Project

Metro Project प्रतिकात्मक फोटो (Photo Source - Patrika)

Metro Project: मेट्रो ट्रेन प्रोजेक्ट की ऑरेंज लाइन के लिए पुल बोगदा के दोनों तरफ काम शुरू हो गया है। बीते दिन यहां पर बाधक मकानों को तोड़ा गया। रहवासियों के अनुसार यहां मंदिर के सामने स्थित भवन को हटाया। यहां से लाइन का काम स्टेशन की ओर बढ़ रहा है। दूसरी ओर जहांगीराबाद की ओर भी काम किया जा रहा है।

गौरतलब है कि पुल बोगदा के पास ब्लू लाइन व ऑरेंज लाइन का इंटरचेंज स्टेशन बनना तय है। सोमवार को इसके लिए गणेश मंदिर, रिगलिया कॉलोनी, छोला विश्राम घाट, मैकेनिकल मार्केट, फूटा मकबरा, गौर मार्केट, मनोहर डेयरी, राम मंदिर, गुरबख्श की तलैया के साथ नया कबाड़ खाना, थाना हनुमानगंज, हमीदिया रोड, अल्पना टॉकीज तक पेड़ों की कटाई की गई।

दुकानदार और रहवासियों में दहशत

जानकारी के लिए बता दें कि जहांगीराबाद बाजार ब्लू लाइन के लिए मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने 300 निर्माण (मकान-दुकान) चिह्नित किए हैं। रहवासी रवि सक्सेना के अनुसार जिन घरों के पूरे दस्तावेज है, उन्हें भी मुआवजा नहीं दिया है। दुकानदार व रहवासी दहशत में है। हालांकि तोड़फोड़ के दौरान अफसर मौजूद रहेंगे।

शुरु होगा रैंप का निर्माण

शहर में सिंधी कॉलोनी क्षेत्र के पास प्रस्तावित मेट्रो रैंप का निर्माण कार्य इसी सप्ताह से शुरू होने जा रहा है। इससे अंडरग्राउंड और एलिवेटेड मेट्रो कॉरिडोर को जोड़ने में मदद मिलेगी और मेट्रो निर्माण की गति को नई रफ्तार मिलेगी। अधिकारियों के अनुसार रैंप का निर्माण तकनीकी रूप से बेहद महत्वपूर्ण है। इसी स्थान से मेट्रो ट्रेन भूमिगत सेक्शन से बाहर निकलकर एलिवेटेड ट्रैक पर आएगी। इसके लिए पहले से सभी जरूरी सर्वे, डिजाइन और तकनीकी स्वीकृतियां पूरी कर ली गई हैं। निर्माण एजेंसी को साइट सौंप दी गई है और मशीनरी भी आने लगी है।

शुरु हो चुकी खुदाई

स्थानीय प्रशासन ने निर्माण के दौरान यातायात प्रबंधन को लेकर योजना तैयार कर ली है। यहां आंशिक ट्रैफिक डायवर्जन किया जाएगा, ताकि आम लोगों को कम से कम परेशानी हो। गौरतलब है कि अंडरग्राउंड मेट्रो रेल स्टेशन के लिए रेलवे स्टेशन के पास पहले ही खुदाई शुरू हो चुकी है। मेट्रो परियोजना से जुड़े अधिकारियों का मानना है कि रैप का काम शुरू होने से अंडरग्राउंड सेक्शन का निर्माण भी तय समय सीमा में पूरा करने में मदद मिलेगी।

ये भी पढ़ें

‘अनुकंपा नियुक्ति’ को लेकर हाईकोर्ट का अहम फैसला, नौकरी होगी बहाल
इंदौर
compassionate appointment

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

21 Jan 2026 10:46 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / मेट्रो की ‘ऑरेंज लाइन’ के लिए टूटेंगे 300 मकान-दुकान ! रहवासियों में दहशत

बड़ी खबरें

View All

भोपाल

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

बच्चा बार-बार कान पकड़े तो भूल कर भी न करें इग्नोर, बहरा कर सकता है ये गंभीर इंफेक्शन

OTITIS MEDIA Symptoms in children and elders
भोपाल

एमपी कांग्रेस में सब कुछ ठीक नहीं… विसर्जन की ओर बढ़ रही पार्टी!

MP Congress
भोपाल

रील देख कम उम्र में जवान हो रहे बच्चे, ‘प्रेम रोग’ में घर से भाग रहीं नाबालिग बच्चियां गुम

Minor Missing Girl Case
भोपाल

बिना हेलमेट पहने घर से निकले तो खैर नहीं… बाहर निकलते ही कटेगा चालान

mp news helmet mandatory in bhopal
भोपाल

23-24 जनवरी को 10 जिलों में बारिश और कोहरे का अलर्ट, आज से इन इलाकों में छाएंगे बादल

Western Disturbance Effect
भोपाल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.