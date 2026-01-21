मेट्रो की ‘ऑरेंज लाइन’ के लिए टूटेंगे 300 मकान-दुकान ! रहवासियों में दहशत

शहर में सिंधी कॉलोनी क्षेत्र के पास प्रस्तावित मेट्रो रैंप का निर्माण कार्य इसी सप्ताह से शुरू होने जा रहा है। इससे अंडरग्राउंड और एलिवेटेड मेट्रो कॉरिडोर को जोड़ने में मदद मिलेगी और मेट्रो निर्माण की गति को नई रफ्तार मिलेगी। अधिकारियों के अनुसार रैंप का निर्माण तकनीकी रूप से बेहद महत्वपूर्ण है। इसी स्थान से मेट्रो ट्रेन भूमिगत सेक्शन से बाहर निकलकर एलिवेटेड ट्रैक पर आएगी। इसके लिए पहले से सभी जरूरी सर्वे, डिजाइन और तकनीकी स्वीकृतियां पूरी कर ली गई हैं। निर्माण एजेंसी को साइट सौंप दी गई है और मशीनरी भी आने लगी है।