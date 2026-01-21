21 जनवरी 2026,

बुधवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

Budget 2026

Magh Mela 2026

WPL 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

झाबुआ

अमेरिका में छा गई एमपी की ‘हिंदवी’, अंग्रेजी माहौल में ले रही स्वर-व्यंजन और शब्दों की क्लास

MP News: मध्य प्रदेश के झाबुआ से है नन्हीं बिटिया हिंदवी सोनी की क्लास, अमेरिका में रहकर शुरू की हिंदी की क्लास, सोशल मीडिया पर मचाया धमाल...

2 min read
Google source verification

झाबुआ

image

Sanjana Kumar

Jan 21, 2026

Hindi with Hindvi class in America on social Media

Hindi with Hindvi class in America on social Media: अमेरिका में सोशल मीडिया पर चल पड़़ी एमपी की बिटिया हिंदवी सोनी की हिंदी की पाठशाला।

MP News: संकल्प मजबूत हो तो उम्र मायने नहीं रखती। अमरीका के ओहायो प्रांत में रहने वाली 6 वर्षीय भारतवंशी बच्ची हिंदवी सोनी ने इसे साबित किया है। विदेशी माहौल में जहां भारतीय बच्चे अपनी भाषा और संस्कृति से दूर हो रहे हैं, वहीं एमपी की इस नन्हीं बेटी ने 'हिंदी विथ हिंदवी' नाम से प्रेरणादायी पहल शुरू की है। इसका उद्देश्य विदेशों में भारतीय बच्चों को सरल व रोचक तरीके से हिंदी सिखाना है। विदेशों में बसे भारतीय परिवारों के लिए बच्चों को हिंदी से जोड़े रखना चुनौती है।

वहां पूरा माहौल अंग्रेजी आधारित होता है। इसे समझते हुए हिंदवी ने यूट्यूब चैनल शुरू किया। छोटे-छोटे वीडियो से वह बच्चों को हिंदी के स्वर, व्यंजन और शब्द निर्माण सिखा रही हैं।

सोशल मीडिया पर छाईं हिंदवी

हिंदवी सोशल मीडिया पर भी तेजी से लोकप्रिय हो रही हैं। वह न केवल धाराप्रवाह हिंदी बोलती हैं, बल्कि भारतीय लोकगीत, भजन और देशभक्ति गीतों का भी सहज और भावपूर्ण गायन करती हैं। इंस्टाग्राम पर उनके एक लाख से अधिक फॉलोअर्स हैं, जो उनकी मासूम आवाज और भारतीय संस्कृति के प्रति गहरे लगाव से प्रभावित हैं।

पहली कक्षा की छात्रा, सोच उम्र से कहीं आगे

हिंदवी वर्तमान में फस्र्ट ग्रेड (पहली कक्षा) की छात्रा हैं, लेकिन उनका आत्मविश्वास और उद्देश्य उनकी उम्र से कहीं आगे है। हिंदी के प्रति उनके प्रेम और प्रयासों की अमरीका में उनकी कक्षा शिक्षिका ने भी सराहना की है। शिक्षकों का मानना है कि हिंदवी जैसी पहल बच्चों में अपनी जड़ों को समझने और उन पर गर्व करने की भावना विकसित करती है।

इसलिए खास है 'हिंदी विथ हिंदवी'

हिंदवी मूलत: एमपी के झाबुआ जिले से है। पिता नीतीश सोनी अमरीका में सॉफ्टवेयर कंसल्टेंट हैं। मां अंजलि सोनी गृहिणी हैं। हिंदवी की यह पहल उन बच्चों के लिए एक सेतु बनकर सामने आई है, जो अपनी भाषा और संस्कृति को जानना और अपनाना चाहते हैं। 'हिंदी विथ हिंदवी' केवल भाषा सिखाने का मंच नहीं, बल्कि प्रवासी भारतीयों को उनकी जड़ों से जोड़ने का एक भावनात्मक प्रयास भी है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

mp news

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

21 Jan 2026 11:32 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Jhabua / अमेरिका में छा गई एमपी की ‘हिंदवी’, अंग्रेजी माहौल में ले रही स्वर-व्यंजन और शब्दों की क्लास

बड़ी खबरें

View All

झाबुआ

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

मेले में बड़ा हादसा: 100 फीट ऊंचाई से भरभराकर गिरा झूला, 15 बच्चे घायल, देखें हेरतंगेज वीडियो

Maharaja No Melo
झाबुआ

एमपी के झाबुआ में बड़ा हादसा, मेले में धड़ाम से गिरा बच्चों से खचाखच भरा झूला, मची चीखपुकार

Swing packed with children collapses at a fair in Jhabua
झाबुआ

6 दिन पहले खाई मछली, अचानक बंद हो गया खाना-पीना और बोलना

fish bone
झाबुआ

लड़की की लव मैरिज से नाराज परिजन ने 'ससुराल' में लगाई आग

jhabua
झाबुआ

सिंहस्थ 2028 से जुड़ेगा 'श्रृंगेश्वर धाम', बदलेगा इस जिला का पर्यटन नक्शा

Mega Project Shringeshwar Dham will connect to Ujjain Simhastha 2028 mp news
झाबुआ
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.