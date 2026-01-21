अमेरिका में छा गई एमपी की ‘हिंदवी’, अंग्रेजी माहौल में ले रही स्वर-व्यंजन और शब्दों की क्लास

MP News: संकल्प मजबूत हो तो उम्र मायने नहीं रखती। अमरीका के ओहायो प्रांत में रहने वाली 6 वर्षीय भारतवंशी बच्ची हिंदवी सोनी ने इसे साबित किया है। विदेशी माहौल में जहां भारतीय बच्चे अपनी भाषा और संस्कृति से दूर हो रहे हैं, वहीं एमपी की इस नन्हीं बेटी ने 'हिंदी विथ हिंदवी' नाम से प्रेरणादायी पहल शुरू की है। इसका उद्देश्य विदेशों में भारतीय बच्चों को सरल व रोचक तरीके से हिंदी सिखाना है। विदेशों में बसे भारतीय परिवारों के लिए बच्चों को हिंदी से जोड़े रखना चुनौती है।