इंदौर में महिला मित्र के घर में खूनी खेल, युवक ने युवती उसकी मां और भाई को मारे चाकू और फिर….

बताया गया है कि विधि और आरोपी वेदांत दोस्त हैं। किसी बात को लेकर उनके बीच बीते दिनों विवाद हुआ था इतना ही नहीं 5-6 दिन पहले विधि के परिजन ने वेदांत के खिलाफ पुलिस में परेशान करने की शिकायत भी दर्ज कराई थी। तब पुलिस ने वेदांत को बुलाकर समझाईश भी दी थी। सोमवार की रात वेदांत गुस्से में चाकू लेकर विधि के घर पहुंचा और वारदात को अंजाम दे डाला। पुलिस के मुताबिक आरोपी वेदांत की हालत अब खतरे से बाहर है और अस्पताल से डिस्चार्ज होने के बाद उससे पूछताछ की जाएगी उसके बाद ही घटना के सही कारणों का पता चल पाएगा। आरोपी वेदांत इंदौर के बिजासन रोड का रहने वाला है। उसके माता-पिता नहीं है। वह चाचा-चाची के साथ रहता था।