11 दिसंबर 2025,

गुरुवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

झाबुआ

एमपी में 14,500 की रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ाया ‘अकाउंटेंट’, लोकायुक्त की बड़ी कार्रवाई

MP News: मध्यप्रदेश के झाबुआ में लेखापाल को लोकायुक्त ने 14500 की रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा है।

2 min read
Google source verification

झाबुआ

image

Himanshu Singh

Dec 11, 2025

MP News: मध्यप्रदेश में रिश्वतखोरी के मामले थमने का नहीं ले रहे हैं। लोकायुक्त के द्वारा भ्रष्ट अधिकारी-कर्मचारी पर शिकंजा कसा जा रहा है। बावजूद इसके घूसखोरी के मामलों में कमी नहीं आ रही है। ऐसा ही मामला झाबुआ जिले से सामने आया है। जहां जनजतीय विभाग में पदस्थ लेखापाल के द्वारा 50 हजार की रिश्वत मांगी गई थी।

आवेदक शांतिलाल ग्राम बाकिया पोस्ट झकनावदा तहसील पेटलावद जिला झाबुआ तथा शासकीय माध्यमिक विद्यालय अम्बापाडा संकुल केन्द्र बोलासा, विकासखण्ड पेटलावद जिला झाबुआ में माध्यमिक शिक्षक के पद पर पदस्थ है। उन्होंने बताया कि 29 अक्टूबर को को योग्य अतिथि शिक्षकों नहीं की गई और भाई-भतीजावाद का आरोप लगाते हुए आयोग्य शिक्षकों को पदस्थ किया गया। इसके संबंध में कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। 30 अक्टूबर को कारण बताओ नोटिस का जवाब सहायक आयुक्त को जवाब दिया था। इसी मामले का निपटारा कराने की एवज में लेखपाल जाम सिंह अमलियार द्वारा आवेदक से 50,000 हजार रुपए की रिश्वत मांगी गई थी।

14500 की रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ाया

आवेदक के द्वारा मामले की शिकायत लोकायुक्त इंदौर को की गई। सत्यापन में शिकायत सही पाए जाने पर गुरुवार को जामसिंह अमलियार 14,500 की रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ लिया गया है। आरोपी के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (संशोधन)2018 की धारा-7 के अंतर्गत कार्रवाई की जा रही है।

तीन रिश्वतखोर और पकड़ाए

शिवपुरी जिले में फरियादी ज्ञानेंद्र सिंह निवासी रन्नौद से जमीन में सुधारने की एवज में 20 हजार की रिश्वत मांगी गई थी। जिसके लिए फरियादी पहले अपर कलेक्टर कार्यालय में पदस्थ स्टोनो को 15 हजार रुपए दे चुका था। गुरुवार को स्टोनो ने जैसे ही 5 हजार रुपए लिए। मौके पर मौजूद लोकायुक्त की टीम ने स्टोनो को रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ लिया।

ऐसे ही बालाघाट में चाय की टपरी पर बाबू को 3 हजार रुपए की रिश्वत लेते पकड़ा गया और नरसिंहपुर में सहकारिता निरीक्षक संजय दुबे को तीन हजार रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया। शिकायत सिमरिया सहकारी समिति के प्रबंधक देवी प्रसाद तिवारी ने की थी।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

11 Dec 2025 04:51 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Jhabua / एमपी में 14,500 की रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ाया ‘अकाउंटेंट’, लोकायुक्त की बड़ी कार्रवाई

बड़ी खबरें

View All

झाबुआ

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

Road Construction: 12 नई सड़कों को मिली हरी झंडी, जर्जर रोड से मिलेगी मुक्ति

Road Construction sanctioned nirmala bhuriya jhabua mp news
झाबुआ

पापा नहीं रहे… फिर भी काम में डटे रहे झाबुआ BLO, कलेक्टर ने भी की तारीफ

Jhabua BLO persists in his work even after his father's death
झाबुआ

स्कूली ड्रेस पहने प्रेमी जोड़े ने शेयर की तस्वीर, एक घंटे बाद रेलवे ट्रेक पर मिली लाशें, फैली सनसनी

MP News
झाबुआ

IAS संतोष वर्मा की बढ़ी मुश्किलें, ब्राह्मण संगठन ने दिया 7 दिन का अल्टीमेटम

ias santosh verma controversy parshuram sena protest mp news
झाबुआ

बिछ गई पटरी, जल्द शुरू होगा MP का नया स्टेशन, गांवों से ली जाएगी जमीन

dahod-indore railway project jhabua farmers land acquisition mp news
झाबुआ
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.