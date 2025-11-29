स्कूली ड्रेस पहने प्रेमी जोड़े ने शेयर की तस्वीर, एक घंटे बाद रेलवे ट्रेक पर मिली लाशें, फैली सनसनी

MP News :मध्य प्रदेश के झाबुआ से सनसनीखेज मामला सामने आया है। यहां प्रेमी जोड़े ने ट्रेन के आगे कूदकर आत्महत्या कर ली है। खास बात ये है कि, दोनों ने इस आत्मघाती कदम के उठाने से करीब एक घंटे पहले ही सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर स्कूली ड्रेस पहने एक फोटो शेयर की थी। ऐसे में दोनों की रहस्यमयी ढंग से हुई मौत को लेकर पुलिस ने जांच शुकु कर दी है।