झाबुआ

स्कूली ड्रेस पहने प्रेमी जोड़े ने शेयर की तस्वीर, एक घंटे बाद रेलवे ट्रेक पर मिली लाशें, फैली सनसनी

MP News : स्कूल में पढ़ने वाले प्रेमी जोड़े ने ट्रेन के सामने कूदकर आत्महत्या कर ली। इस आत्मघाती कदम के उठाने से एक घंटे पहले दोनों ने सोशल मीडिया पर एक तस्वीर शेयर की थी।

झाबुआ

image

Mohammad Faiz Mubarak

Nov 29, 2025

MP News

स्कूल में पढ़ने वाले प्रेमी जोड़े ने की आत्महत्या (Photo Source- Patrika)

MP News :मध्य प्रदेश के झाबुआ से सनसनीखेज मामला सामने आया है। यहां प्रेमी जोड़े ने ट्रेन के आगे कूदकर आत्महत्या कर ली है। खास बात ये है कि, दोनों ने इस आत्मघाती कदम के उठाने से करीब एक घंटे पहले ही सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर स्कूली ड्रेस पहने एक फोटो शेयर की थी। ऐसे में दोनों की रहस्यमयी ढंग से हुई मौत को लेकर पुलिस ने जांच शुकु कर दी है।

जिले के अंतर्गत आने वाले बामनिया स्टेशन पर दिल्ली-मुंबई रेल लाइन पर शुक्रवार को ये घटना सामने आई है। प्रेमी जोड़े ने ट्रेन के आगे कूदकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। घटना की जानकारी मिलते ही रेलवे पुलिस मौके पर पहुंची और शवों को कब्जे में लेकर मामले की जांच शुरू कर दी है।

घटना के बाद लोगों में चर्चा

बताया जा रहा है कि, मृतक लड़का-लड़की बामनिया के पास रामपुरिया गांव में रहने वाले थे। घटनास्थल पर मौजूद लोगों के बीच ये चर्चा भी हो रही थी कि, दोनों को कुछ समय पहले टेकरी पर लड़ते-झगड़ते भी देखा गया था। वहीं, एक इंस्टाग्राम की आईडी पर 1 घंटे पहले एक पोस्ट भी डाली गई थी। बताया जा रहा है कि, जिस आईडी पर तस्वीर पोस्ट की गई थी, वो लड़के की थी।

आए दिन ट्रेक के आसपास नजर आते हैं स्कूली बच्चे

वहीं, घटना के बाद एक और मुद्दे ने तूल पकड़ रहा है। बताया जा रहा है कि, रोजाना स्कूल के समय में स्कूली ड्रेस में कई लड़के-लड़कियां रेलवे प्लेटफार्म पर और पुल पर पैदल घूमते नजर आते रहते हैं। जिम्मेदारों को इसपर गंभीरता बरतनी चाहिए।

Published on:

29 Nov 2025 07:05 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Jhabua / स्कूली ड्रेस पहने प्रेमी जोड़े ने शेयर की तस्वीर, एक घंटे बाद रेलवे ट्रेक पर मिली लाशें, फैली सनसनी

झाबुआ

मध्य प्रदेश न्यूज़

